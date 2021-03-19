В Совфеде объяснили, что стоит за признанием Псаки о необходимости бороться с расизмом в США после слов Путина

Ситуация с расизмом в США была разогрета искусственно перед президентскими выборами для того, чтобы дискредитировать Дональда Трампа. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

По его мнению, тема была разогрета до такой степени, что теперь власть полностью потеряла контроль над ситуацией и поэтому пожинает плоды своих действий. Сенатор напомнил, что у американцев достаточно много проблем, корни которых уходят в их далёкое прошлое.

"И вот сегодня, несмотря на все их заклинания по поводу некой монолитной американской нации, которую очень трудно разглядеть в реальной действительности, они пытаются хоть как-то образумить людей, вышедших из-под контроля, причём вышедших из-под контроля по их же вине", — отметил Климов.

Говоря о словах Владимира Путина на этот счёт, собеседник Лайфа подчеркнул, что президент лишь констатировал и так известный всем факт, а также намекнул таким образом западным коллегам, что сперва им следует разобраться со своими проблемами, а уже потом делать громкие заявления.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин напомнил, что у США за спиной жестокий и большой период рабства, отголоски которого слышны как в Штатах, так и во всём мире по сей день. Кроме того, комментируя напряжённые двусторонние отношения между странами, российский лидер подчеркнул, что Россия намерена отстаивать свои интересы на мировой арене, поэтому США придётся с этим считаться.

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