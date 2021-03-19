Россия не исключила сохранения Договора об открытом небе, но есть одно условие
Однако Москва не будет до бесконечности ждать принятия решения, и время уже истекает.
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Не исключено, что США могут вернуться в Договор по открытому небу, поступают соответствующие сигналы, а Россия ведёт переговоры с Вашингтоном. Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Контакты идут, работа идёт. В том числе по Договору по открытому небу. Контакт продолжается. Мы ждём ответа от американцев", — отметил дипломат в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Гаврилова, Москва чётко дала понять зарубежным партнёрам, что они могут вернуться в договор, однако "время истекает".
Дипломат подчеркнул, что Россия не будет ждать до бесконечности, минимальные требования для сохранения функциональности договора остались без ответов оставшихся стран-участниц. Однако, если США примут решение вернуться в ДОН, они принесут пользу не только Европе, но и остальным государствам.
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия может воздержаться от выхода из ДОН, если США возвратятся в него в ближайшее время.
"Возможно, так. Но недостаёт одного слова — если США вернутся быстро. Процедуры выхода из ДОН в России запущены, и они не могут длиться долго", — написал политик в "Твиттере".
Напомним, в январе 2021 года Министерство иностранных дел РФ заявило, что Россия запускает процедуру выхода из Договора по открытому небу. В ведомстве напомнили, что, после того как в ноябре 2020 года из договора вышли США, российская сторона выдвинула предложения по поддержанию его жизнеспособности, но ответа от американских партнёров не получила.
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