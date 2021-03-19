"Такая "программа лояльности": Россиянину пришлось нести лежачую тёщу в банк на носилках — видео
"Полосу препятствий" им пришлось преодолевать из-за блокировки карты, на которую приходит пенсия женщины.
В городе Энгельсе Саратовской области родственникам пришлось нести 74-летнюю женщину в отделение "Почта банка" на носилках. Пенсионерка получила тяжёлый перелом шейки бедра, но для получения справки в финансовой организации потребовали любой ценой подтвердить её личность.
"Такого скотского отношения я давно не встречал. Человеку не то что ходить — его шевелить нельзя. Договоры вы приезжаете на дом заключать, когда вам удобно и надо... Вот такая "программа лояльности" у "Почта банка" для клиентов", — возмущается зять пенсионерки.
Мужчина рассказал, что "полосу препятствий" им пришлось преодолевать из-за блокировки карты, на которую приходит пенсия тёщи. Женщине надо было получить в отделении справку. При этом банк предоставляет услугу выезда на дом к лежачим клиентам, но Валентине Николаевне в ней отказали. В итоге зять получил спецтранспорт у Центра соцобслуживания Энгельского района и привёз тёщу в офис. Пенсионерку на носилках занесли в отделение банка ради всего нескольких минут. Там женщину быстро сфотографировали и выдали распечатку операций по карте.
Ранее сообщалось, что в Перми пожилой женщине выдали пенсию купюрами "банка приколов".
Лента новостей
"Вот это обалдеть!" Звезда "Дома-2" Катя Жужа ждёт третьего ребёнка спустя всего семь месяцев после вторых родов — видео
сегодня в 21:31
Россия не исключила сохранения Договора об открытом небе, но есть одно условие
сегодня в 21:28
Лошадь причинила тяжёлые увечья 11-летней девочке на конюшне под Иваново
сегодня в 21:23
Выбор редакции
В Саратове машина сама поехала, сбила девушку и протаранила дом
Число пострадавших при взрыве в жилом доме в Химках возросло до пяти
Лошадь причинила тяжёлые увечья 11-летней девочке на конюшне под Иваново
Медики нашли простой способ избавиться от жира на животе
Названо имя кандидата на должность посла России в Белоруссии
Комментариев: 0