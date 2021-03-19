"Такая "программа лояльности": Россиянину пришлось нести лежачую тёщу в банк на носилках — видео

В городе Энгельсе Саратовской области родственникам пришлось нести 74-летнюю женщину в отделение "Почта банка" на носилках. Пенсионерка получила тяжёлый перелом шейки бедра, но для получения справки в финансовой организации потребовали любой ценой подтвердить её личность.

"Такого скотского отношения я давно не встречал. Человеку не то что ходить — его шевелить нельзя. Договоры вы приезжаете на дом заключать, когда вам удобно и надо... Вот такая "программа лояльности" у "Почта банка" для клиентов", — возмущается зять пенсионерки.

Мужчина рассказал, что "полосу препятствий" им пришлось преодолевать из-за блокировки карты, на которую приходит пенсия тёщи. Женщине надо было получить в отделении справку. При этом банк предоставляет услугу выезда на дом к лежачим клиентам, но Валентине Николаевне в ней отказали. В итоге зять получил спецтранспорт у Центра соцобслуживания Энгельского района и привёз тёщу в офис. Пенсионерку на носилках занесли в отделение банка ради всего нескольких минут. Там женщину быстро сфотографировали и выдали распечатку операций по карте.

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