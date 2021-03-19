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В Италии задумались о закупке вакцины "Спутник V" без разрешения ЕС

Германия тоже хочет заказать препарат независимо от Евросоюза.

19 марта 2021, 21:39
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что при отсутствии координации со стороны ЕС страна сможет заказать российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V".

"Если европейская координация, особенно в здравоохранении, не работает, нужно быть готовым действовать самостоятельно. Это говорит [канцлер Германии Ангела] Меркель, и я говорю это сам", — сказал Драги на первой пресс-конференции в качестве премьер-министра Италии.

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Ранее о возможности закупить российскую вакцину от коронавируса порассуждала Меркель. Она заявила, что "Спутник V" нужно использовать в странах Европейского союза, ЕС должен заказать вакцину, в противном случае Германия сделает это самостоятельно.

Авторы
Юлия Коновалова

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