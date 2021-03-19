В Италии задумались о закупке вакцины "Спутник V" без разрешения ЕС

"Если европейская координация, особенно в здравоохранении, не работает, нужно быть готовым действовать самостоятельно. Это говорит [канцлер Германии Ангела] Меркель, и я говорю это сам", — сказал Драги на первой пресс-конференции в качестве премьер-министра Италии.