В Италии задумались о закупке вакцины "Спутник V" без разрешения ЕС
Германия тоже хочет заказать препарат независимо от Евросоюза.
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Премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что при отсутствии координации со стороны ЕС страна сможет заказать российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V".
"Если европейская координация, особенно в здравоохранении, не работает, нужно быть готовым действовать самостоятельно. Это говорит [канцлер Германии Ангела] Меркель, и я говорю это сам", — сказал Драги на первой пресс-конференции в качестве премьер-министра Италии.
Ранее о возможности закупить российскую вакцину от коронавируса порассуждала Меркель. Она заявила, что "Спутник V" нужно использовать в странах Европейского союза, ЕС должен заказать вакцину, в противном случае Германия сделает это самостоятельно.
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