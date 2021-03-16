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Бабушка молит о помощи после того, как увидела на записях, с кем разговаривает внучка по ночам

2021 год у семьи Маккензи из Лас-Вегаса начался жутко. Дочь Эмбер по ночам начала разговаривать с воображаемым другом. Впрочем, увидев кадры с камеры наблюдения, семья засомневалась. Может быть, "друг" не такой уж и воображаемый.

16 марта 2021, 15:11

Кадры из видео © Kennedy News and Media

Когда Райан Маккензи рассказал своей маме о том, что его двухлетняя дочь начала с кем-то разговаривать по ночам, женщина тут же поставила в её комнате камеру. Как оказалось, не зря. Спустя несколько дней, проверяя записи, бабушка Тори застыла в ужасе — в считаных сантиметрах от внучки и семимесячного внука Майкла стояла жуткая фигура.

Я была в таком шоке, когда увидела. Поначалу я даже поверить не могла. Первое, что бросилось в глаза, — рога на голове, так что сразу подумала, что это дьявол или какой-то демон

Тори Маккензи

Кадры из видео © Kennedy News and Media

Кадры из видео © Kennedy News and Media

Потом бабушка с надеждой предположила, что это просто родители пришли проведать детей. Но, как сообщает Тори, в ту ночь никто к детям не заходил. Спустя ещё несколько дней на записях с камер женщина заметила странный полупрозрачный объект. После таких кадров детей тут же переселили в комнату к родителям, сейчас они в безопасности. Тори решила не публиковать записи с камер, но сохранила их для экспертов в сфере мистики.

У нас есть другие кадры этого существа, и это нечто неописуемое... Я знаю: это что-то сверхъестественное

Тори Маккензи

Тори Маккензи. Кадры из видео © Kennedy News and Media

Тори Маккензи. Кадры из видео © Kennedy News and Media

Сейчас Тори активно ищет ответы. Женщина поделилась снимком "демона" в фейсбук-группе любителей паранормальных явлений, умоляя рассказать, с чем же её внучка разговаривала по ночам. Но главное — молодая бабушка пытается выяснить, как изгнать сущность из дома её сына и его жены, в котором супруги живут уже второе десятилетие, пишет Daily Star.

Девушка из Уфы выложила жуткое видео, как в комнате прямо у неё на глазах творились необъяснимые вещи

Девушка из Уфы выложила жуткое видео, как в комнате прямо у неё на глазах творились необъяснимые вещи

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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