Бабушка молит о помощи после того, как увидела на записях, с кем разговаривает внучка по ночам

Когда Райан Маккензи рассказал своей маме о том, что его двухлетняя дочь начала с кем-то разговаривать по ночам, женщина тут же поставила в её комнате камеру. Как оказалось, не зря. Спустя несколько дней, проверяя записи, бабушка Тори застыла в ужасе — в считаных сантиметрах от внучки и семимесячного внука Майкла стояла жуткая фигура.

Я была в таком шоке, когда увидела. Поначалу я даже поверить не могла. Первое, что бросилось в глаза, — рога на голове, так что сразу подумала, что это дьявол или какой-то демон Тори Маккензи

Кадры из видео © Kennedy News and Media

Потом бабушка с надеждой предположила, что это просто родители пришли проведать детей. Но, как сообщает Тори, в ту ночь никто к детям не заходил. Спустя ещё несколько дней на записях с камер женщина заметила странный полупрозрачный объект. После таких кадров детей тут же переселили в комнату к родителям, сейчас они в безопасности. Тори решила не публиковать записи с камер, но сохранила их для экспертов в сфере мистики.

У нас есть другие кадры этого существа, и это нечто неописуемое... Я знаю: это что-то сверхъестественное Тори Маккензи

Тори Маккензи. Кадры из видео © Kennedy News and Media

Сейчас Тори активно ищет ответы. Женщина поделилась снимком "демона" в фейсбук-группе любителей паранормальных явлений, умоляя рассказать, с чем же её внучка разговаривала по ночам. Но главное — молодая бабушка пытается выяснить, как изгнать сущность из дома её сына и его жены, в котором супруги живут уже второе десятилетие, пишет Daily Star.

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