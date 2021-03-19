Глава МИД Венгрии привился российской вакциной "Спутник V"
Министр сообщил, что в страну прибыла очередная партия препарата.
Фото © Facebook / Szijjártó Péter
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто привился антиковидной вакциной "Спутник V". Дипломат призвал соотечественников последовать своему примеру и защититься от коронавируса.
"Поставка вакцин с Востока продолжается, и сегодня утром я и мой коллега министр промышленности и торговли России Денис Мантуров завершили мартовские поставки "Спутника". Я также получил эту вакцину сегодня", — написал Сийярто в "Фейсбуке".
Министр уверен, что только с помощью вакцинации можно победить пандемию коронавируса.
Ранее о возможности закупить российскую вакцину от коронавируса порассуждала канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она заявила, что "Спутник V" нужно использовать в странах Европейского союза, ЕС должен заказать вакцину, в противном случае Германия сделает это самостоятельно.
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