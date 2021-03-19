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Глава МИД Венгрии привился российской вакциной "Спутник V"

Министр сообщил, что в страну прибыла очередная партия препарата.

19 марта 2021, 22:35
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/posts/291726962319861" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Szijjártó Péter</a></p>

Фото © Facebook / Szijjártó Péter

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто привился антиковидной вакциной "Спутник V". Дипломат призвал соотечественников последовать своему примеру и защититься от коронавируса.

"Поставка вакцин с Востока продолжается, и сегодня утром я и мой коллега министр промышленности и торговли России Денис Мантуров завершили мартовские поставки "Спутника". Я также получил эту вакцину сегодня", — написал Сийярто в "Фейсбуке".

Министр уверен, что только с помощью вакцинации можно победить пандемию коронавируса.

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Ранее о возможности закупить российскую вакцину от коронавируса порассуждала канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она заявила, что "Спутник V" нужно использовать в странах Европейского союза, ЕС должен заказать вакцину, в противном случае Германия сделает это самостоятельно.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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