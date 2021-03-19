Глава МИД Венгрии привился российской вакциной "Спутник V"

"Поставка вакцин с Востока продолжается, и сегодня утром я и мой коллега министр промышленности и торговли России Денис Мантуров завершили мартовские поставки "Спутника". Я также получил эту вакцину сегодня", — написал Сийярто в "Фейсбуке".