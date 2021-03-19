В США россиянина Медведева приговорили к 10 годам за киберпреступления

Суд в США приговорил к 10 годам лишения свободы россиянина Сергея Медведева по обвинению в совершении киберпреступлений и участии в транснациональной группировке Infraud Organization. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции.

33-летний гражданин России, известный также как Stells, Segmed и Serjbear, признался в совершении противоправных действий по одному из пунктов дела, в нарушении закона о противодействии рэкету и коррупционным организациям.

Согласно судебным документам, Медведев был соучредителем Infraud вместе с украинцем Святославом Бондаренко. С ноября 2010 года и до того, как в феврале 2018 года правоохранительные органы заблокировали группировку, россиянин был активным участником онлайн-форума и администратором Infraud. Он отвечал за службу, которая облегчала незаконные трансакции, осуществлял повседневное управление деятельностью сообщества.

Infraud Organization — преступная группа, которая совершала преступления, связанные с кражей личных данных и финансовым мошенничеством. Её члены и партнёры работали по всему миру, включая США. На пике своего развития включала более 10 тысяч участников.

Напомним, Сергей Медведев был задержан в США в 2018 году. Летом 2020-го на суде признал себя виновным в преступном сговоре и участии в транснациональной преступной группе Infraud Organization. Ущерб по данному делу оценивается более чем в $568 миллионов.

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