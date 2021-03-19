Директор завода в Мурманске арестован по делу о хищении 45 млн при ремонте "Адмирала Кузнецова"
Единственный авианосец ВМФ РФ был передан Объединённой судостроительной корпорации для модернизации в 2017 году.
Фото © ТАСС / Лев Федосеев
Гендиректор судоремонтного завода в Мурманске арестован на два месяца в рамках дела о хищении 45 миллионов рублей при реконструкции сгоревшего авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Проводились следственные действия, в том числе около десяти обысков как в самом акционерном обществе "10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод", так и по местам жительства ряда его руководящих сотрудников", — сказал собеседник агентства.
По версии следствия, гендиректор похитил 45 миллионов рублей, выделенных на ремонт единственного российского авианосца. На данный момент следователи устанавливают возможных соучастников совершённого преступления.
Напомним, тяжёлый авианесущий крейсер был передан Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) для проведения ремонтных работ и модернизации в 2017 году после боевой службы у берегов Сирии. 12 декабря 2019 года в Мурманске на его борту произошёл пожар.
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