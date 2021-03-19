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Директор завода в Мурманске арестован по делу о хищении 45 млн при ремонте "Адмирала Кузнецова"

Единственный авианосец ВМФ РФ был передан Объединённой судостроительной корпорации для модернизации в 2017 году.

19 марта 2021, 23:48
<p>Фото © ТАСС / Лев Федосеев</p>

Фото © ТАСС / Лев Федосеев

Гендиректор судоремонтного завода в Мурманске арестован на два месяца в рамках дела о хищении 45 миллионов рублей при реконструкции сгоревшего авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Проводились следственные действия, в том числе около десяти обысков как в самом акционерном обществе "10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод", так и по местам жительства ряда его руководящих сотрудников", — сказал собеседник агентства.

По версии следствия, гендиректор похитил 45 миллионов рублей, выделенных на ремонт единственного российского авианосца. На данный момент следователи устанавливают возможных соучастников совершённого преступления.

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Напомним, тяжёлый авианесущий крейсер был передан Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) для проведения ремонтных работ и модернизации в 2017 году после боевой службы у берегов Сирии. 12 декабря 2019 года в Мурманске на его борту произошёл пожар.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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