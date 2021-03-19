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Медики нашли простой способ избавиться от жира на животе

Правильный режим сна поможет оставаться стройными и здоровыми.

19 марта 2021, 23:23
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Не только отсутствие физических нагрузок и неправильное питание способствуют набору лишнего веса, но и режим сна. К такому выводу пришли медики из университета Уэйк-Форест в США, пишет Express.

По мнению врачей, проблемы со сном способствуют образованию висцерального жира, который находится вокруг внутренних органов. Переизбыток этого жира повышает риск развития сердечно-сосудистой патологии, сахарного диабета второго типа и ряда других заболеваний.

Учёные доказали, что диеты не помогают убрать жир с живота

Учёные доказали, что диеты не помогают убрать жир с живота

Проблемы со сном нарушают метаболизм, а также повышают аппетит, так как организм ищет энергию для восстановления сил. Чтобы избежать ожирения, специалисты рекомендуют спать каждую ночь от шести до восьми часов.

Ранее Лайф писал о лайфхаках, которые помогут быстро погрузиться в сон.

Авторы
Юлия Коновалова

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