Медики нашли простой способ избавиться от жира на животе
Правильный режим сна поможет оставаться стройными и здоровыми.
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Не только отсутствие физических нагрузок и неправильное питание способствуют набору лишнего веса, но и режим сна. К такому выводу пришли медики из университета Уэйк-Форест в США, пишет Express.
По мнению врачей, проблемы со сном способствуют образованию висцерального жира, который находится вокруг внутренних органов. Переизбыток этого жира повышает риск развития сердечно-сосудистой патологии, сахарного диабета второго типа и ряда других заболеваний.
Проблемы со сном нарушают метаболизм, а также повышают аппетит, так как организм ищет энергию для восстановления сил. Чтобы избежать ожирения, специалисты рекомендуют спать каждую ночь от шести до восьми часов.
Ранее Лайф писал о лайфхаках, которые помогут быстро погрузиться в сон.
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