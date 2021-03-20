Аваков испугался "горячей войны" на Украине после слов Байдена в адрес Путина

Глава МВД Украины Арсен Аваков оценил высказывание президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина и не исключил, что оно будет иметь последствия для Киева.

Министр внутренних дел выразил обеспокоенность, что резкие заявления могут спровоцировать холодную войну между Западом и Россией, которая может перейти в "горячую фазу" в Незалежной.

"Это может быть холодная война между западной цивилизацией и русской империей, как её видит Путин. Я думаю о том, чтобы это не была горячая война для Украины, и мы должны быть к этому готовы", — сказал Аваков в эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера.

Напомним, тема встречи лидеров России и США обрела большой резонанс после того, как Джо Байден позволил себе оскорбительное высказывание в адрес Владимира Путина и обвинил Россию во вмешательстве в президентские выборы. В ответ на это российский президент предложил коллеге провести дискуссию в прямом эфире, но в Белом доме от этой идеи отказались, не дав конкретного ответа.

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