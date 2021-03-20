Американцев призвали "верить в экономику" США

Портфельный управляющий корпорации Morgan Stanley Джим Кэрон обратился к гражданам США с просьбой "верить в экономику" страны. Таким образом финансист в интервью CNBC прокомментировал рост доходности 10-летних американских казначейских облигаций на рынке.

Кэрон считает, что ситуация в Соединённых Штатах стабилизируется на фоне новостей о росте числа привитых граждан. Он высказал предположение, что в течение 2021 года экономика страны вырастет на 7,5%.