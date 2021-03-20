Проценко назвал самую большую для себя сложность в борьбе с ковидом
Врач отметил, что справляться с трудностями ему помогает команда Коммунарки.
Фото © ТАСС / НГ
Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал о самой большой трудности, с которой он столкнулся во время борьбы с коронавирусом. Об этом он сообщил 19 марта на премьере документального фильма "Сёстры" в московском кинотеатре "Октябрь", пишет RT.
По слова Проценко, самым сложным было и по-прежнему остаётся не видеться с родителями, которые ещё не до конца привиты вакциной от ковида. При этом медик отметил, что избежать трудностей в работе удалось благодаря команде.
"Это же правда: Коммунарка team — dream team", — заявил главный врач.
Главврач Коммунарки Проценко объяснил, нужно ли сдавать тест на антитела перед прививкой от коронавируса
Фильм "Сёстры" — совместный проект канала RT Россия и ГКБ № 40 в Коммунарке. Документальный фильм посвящён борьбе с пандемией коронавируса в России. Авторами картины стали журналист, автор документального цикла "Эпидемия" Антон Красовский и главный врач Коммунарки Денис Проценко.
Ранее Лайф писал о том, что Проценко заявил, что по кашлю можно определить, болеет ли человек коронавирусом.
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