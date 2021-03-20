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Проценко назвал самую большую для себя сложность в борьбе с ковидом

Врач отметил, что справляться с трудностями ему помогает команда Коммунарки.

20 марта 2021, 01:14
<p>Фото © ТАСС / НГ</p>

Фото © ТАСС / НГ

Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал о самой большой трудности, с которой он столкнулся во время борьбы с коронавирусом. Об этом он сообщил 19 марта на премьере документального фильма "Сёстры" в московском кинотеатре "Октябрь", пишет RT.

По слова Проценко, самым сложным было и по-прежнему остаётся не видеться с родителями, которые ещё не до конца привиты вакциной от ковида. При этом медик отметил, что избежать трудностей в работе удалось благодаря команде.

"Это же правда: Коммунарка team — dream team", — заявил главный врач.

Главврач Коммунарки Проценко объяснил, нужно ли сдавать тест на антитела перед прививкой от коронавируса

Главврач Коммунарки Проценко объяснил, нужно ли сдавать тест на антитела перед прививкой от коронавируса

Фильм "Сёстры" — совместный проект канала RT Россия и ГКБ № 40 в Коммунарке. Документальный фильм посвящён борьбе с пандемией коронавируса в России. Авторами картины стали журналист, автор документального цикла "Эпидемия" Антон Красовский и главный врач Коммунарки Денис Проценко.

Ранее Лайф писал о том, что Проценко заявил, что по кашлю можно определить, болеет ли человек коронавирусом.

Авторы
Юлия Коновалова

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