Илон Маск почти по-русски прокомментировал признание россиянина в подготовке кибератаки на Tesla

Илон Маск отреагировал на признание россиянина Егора Крючкова в подготовке кибератаки на Tesla, написав пост почти на русском языке. Комментарий основатель компании оставил под сообщением портала Teslarati в "Твиттере".

Напомним, Егора Крючкова задержали в Лос-Анджелесе 25 августа. Как сообщили власти США, россиянин пытался скрыться, в стране он находился по туристической визе. В сентябре ему предъявили обвинения в соучастии в сговоре с целью кибератаки на американскую компанию.