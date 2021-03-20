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Илон Маск почти по-русски прокомментировал признание россиянина в подготовке кибератаки на Tesla

Миллиардер написал русские слова, но использовал вместо "и" латинскую i.

20 марта 2021, 01:03
<p>Илон Маск. Фото © ТАСС / DPA / Patrick Pleul</p>

Илон Маск. Фото © ТАСС / DPA / Patrick Pleul

Илон Маск отреагировал на признание россиянина Егора Крючкова в подготовке кибератаки на Tesla, написав пост почти на русском языке. Комментарий основатель компании оставил под сообщением портала Teslarati в "Твиттере".

"Преступленіе и наказаніе", — написал Илон Маск, использовав вместо буквы "и" латинскую i.

Задержанный в США россиянин Егор Крючков признал вину в подготовке кибератаки на Tesla

Задержанный в США россиянин Егор Крючков признал вину в подготовке кибератаки на Tesla

Напомним, Егора Крючкова задержали в Лос-Анджелесе 25 августа. Как сообщили власти США, россиянин пытался скрыться, в стране он находился по туристической визе. В сентябре ему предъявили обвинения в соучастии в сговоре с целью кибератаки на американскую компанию.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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