Илон Маск почти по-русски прокомментировал признание россиянина в подготовке кибератаки на Tesla
Миллиардер написал русские слова, но использовал вместо "и" латинскую i.
Илон Маск. Фото © ТАСС / DPA / Patrick Pleul
Илон Маск отреагировал на признание россиянина Егора Крючкова в подготовке кибератаки на Tesla, написав пост почти на русском языке. Комментарий основатель компании оставил под сообщением портала Teslarati в "Твиттере".
Egor Igorevich Kriuchkov pleaded guilty to counts of “conspiracy to intentionally cause damage to a protected computer.”— TESLARATI (@Teslarati) March 19, 2021
The Tesla Hacker will pay for his crimeshttps://t.co/n0VohdbMrS pic.twitter.com/DjIQj2H5LB
"Преступленіе и наказаніе", — написал Илон Маск, использовав вместо буквы "и" латинскую i.
Напомним, Егора Крючкова задержали в Лос-Анджелесе 25 августа. Как сообщили власти США, россиянин пытался скрыться, в стране он находился по туристической визе. В сентябре ему предъявили обвинения в соучастии в сговоре с целью кибератаки на американскую компанию.
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