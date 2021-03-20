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Прыгали из окон в панике: шесть человек пострадали в страшном пожаре в Сургуте

До прибытия сотрудников МЧС из здания самостоятельно эвакуировалось 25 человек.

20 марта 2021, 01:42

Шесть человек пострадали в результате страшного пожара на складе горюче-смазочных материалов в Сургуте. Как сообщил Лайфу источник, площадь возгорания составила более шести тысяч квадратных метров.

По его словам, люди спасались от разрушительного пламени, прыгая из окон. У пятерых пострадавших переломы и ушибы ног. Они доставлены в ОКБ Сургута. Ещё один пострадавший получил ожоги, от госпитализации он отказался. До прибытия сотрудников МЧС из здания самостоятельно эвакуировалось 25 человек.

"На 05:44 (3:44 мск) пожар распространился на площади 6600 квадратных метров. Для обогрева людей привлечён автобус и развёрнут пункт временного размещения на базе средней школы № 29", — уточнили в региональном ГУ МЧС РФ.

Число пострадавших при взрыве в жилом доме в Химках возросло до пяти

Число пострадавших при взрыве в жилом доме в Химках возросло до пяти

Ранее в девятиэтажном жилом доме в Химках произошёл взрыв. Очевидцы рассказали Лайфу подробности инцидента. По предварительной версии, причиной происшествия стал взрыв газа. Также Лайф публиковал видео изнутри разрушенной многоэтажки.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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