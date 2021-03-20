Прыгали из окон в панике: шесть человек пострадали в страшном пожаре в Сургуте
До прибытия сотрудников МЧС из здания самостоятельно эвакуировалось 25 человек.
Шесть человек пострадали в результате страшного пожара на складе горюче-смазочных материалов в Сургуте. Как сообщил Лайфу источник, площадь возгорания составила более шести тысяч квадратных метров.
По его словам, люди спасались от разрушительного пламени, прыгая из окон. У пятерых пострадавших переломы и ушибы ног. Они доставлены в ОКБ Сургута. Ещё один пострадавший получил ожоги, от госпитализации он отказался. До прибытия сотрудников МЧС из здания самостоятельно эвакуировалось 25 человек.
"На 05:44 (3:44 мск) пожар распространился на площади 6600 квадратных метров. Для обогрева людей привлечён автобус и развёрнут пункт временного размещения на базе средней школы № 29", — уточнили в региональном ГУ МЧС РФ.
Ранее в девятиэтажном жилом доме в Химках произошёл взрыв. Очевидцы рассказали Лайфу подробности инцидента. По предварительной версии, причиной происшествия стал взрыв газа. Также Лайф публиковал видео изнутри разрушенной многоэтажки.
Лента новостей
Выбор редакции
"Такая "программа лояльности": Россиянину пришлось нести лежачую тёщу в банк на носилках — видео
Раненую лису с капканом на лапе спасли в аэропорту Сургута — видео
"Ночью земля просто движется!" Штат в Австралии "захватили" полчища мышей — видео
В Китае заявили об укреплении взаимопонимания с США после переговоров на Аляске
Инфекционист оценил вероятность третьей волны коронавируса в России
Комментариев: 0