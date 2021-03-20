Прыгали из окон в панике: шесть человек пострадали в страшном пожаре в Сургуте

Шесть человек пострадали в результате страшного пожара на складе горюче-смазочных материалов в Сургуте. Как сообщил Лайфу источник, площадь возгорания составила более шести тысяч квадратных метров.

По его словам, люди спасались от разрушительного пламени, прыгая из окон. У пятерых пострадавших переломы и ушибы ног. Они доставлены в ОКБ Сургута. Ещё один пострадавший получил ожоги, от госпитализации он отказался. До прибытия сотрудников МЧС из здания самостоятельно эвакуировалось 25 человек.