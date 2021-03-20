"Америка обречена": Британцы бурно отреагировали на тройное падение Байдена на трапе

Британцы бурно обсуждают падение президента США Джо Байдена во время подъёма на борт его лайнера. После того как издание Daily Mail осветило инцидент, пользователи оставили более 16 тысяч сообщений о произошедшем.

Комментаторы высмеяли заявление Белого дома о том, что американский лидер споткнулся из-за ветра. Мнения различались по тону — от безобидных шуток до откровенного злого юмора, но лейтмотивом звучало, что 78-летний американский лидер слишком стар для своего поста. Многие задались вопросом, как он продержится четыре года, если уже сейчас возраст даёт о себе знать.

Некоторые предположили, что у демократов изначально были планы сделать главой Белого дома вице-президента Камалу Харрис, но сама она не смогла бы победить, поэтому Байдена сделали, по сути, подставным лицом. Пользователь с ником Grape Mentats не исключил, что через несколько месяцев он покинет президентское кресло по состоянию здоровья.

"Это лишь вопрос времени, когда он всё равно "спустится с лестницы", чтобы уступить место Харрис. Он никогда не проработает полный срок", — выразил мнение Mr. White.

Его поддержал Blayt, он отметил, что ещё до ноября 2020 года было ясно, что кандидат не подходит на роль лидера США, но большинство людей предпочло этого не замечать. Часть комментаторов выразила недоумение, каким образом Байден смог набрать такое количество голосов, и усомнилась в честности выборов.

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Напомним, накануне по Сети разлетелось видео, на котором американский лидер сперва достаточно бодрым шагом поднимается по ступенькам в самолёт, после чего дважды спотыкается на красной дорожке и падает на колени. В Белом доме заявили, что Байден на 100% в порядке.

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