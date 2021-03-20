Инфекционист оценил вероятность третьей волны коронавируса в России

Врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков считает, что в России есть предпосылки для нового подъёма заболеваемости коронавирусом. По его оценке, сценарий будет схож с "первыми двумя волнами: пологий рост, стабилизация и пологий спуск".

Тимаков объяснил, что риск новой волны коронавируса увеличивается, в частности, из-за непонимания гражданами того обстоятельства, что расслабляться рано. Он при этом считает, что российская медицина готова к росту заболеваемости: подготовлены необходимые протоколы лечения, койко-места, оборудование и человеческие ресурсы.

"Те же самые маски 50% людей перестали использовать. Это предпосылки к тому, что может начаться рост заболеваемости. Наверное, где-то через месяц, в середине апреля, может быть рост заболеваемости", — сказал Тимаков в беседе со Sputnik.

Ранее сообщалось, что третья волна коронавируса началась в Европе. Официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что с вакцинацией населения нельзя медлить.

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