В Китае заявили об укреплении взаимопонимания с США после переговоров на Аляске
Пекин надеется активно развивать контакты и вести равноправный диалог с Вашингтоном.
Фото © Синьхуа
Переговоры Китая с США оказались откровенными и конструктивными, они позволили достичь взаимопонимания между сторонами. Об этом заявил член Политбюро Компартии КНР Ян Цзечи по итогам встречи в Анкоридже на Аляске.
"Стратегический диалог на высоком уровне был полезным. Он позволил нам укрепить взаимное доверие. Стороны провели откровенные и конструктивные переговоры", — подчеркнул политик, его слова приводит агентство Синьхуа.
Цзечи добавил, что по итогам двухдневной встречи между Пекином и Вашингтоном остались разногласия, но Китай надеется активно развивать контакты и вести равноправный диалог в духе отказа от конфронтации, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества. Член Политбюро напомнил, что КНР будет твёрдо защищать свой национальный суверенитет, безопасность и интересы развития.
США и Китай в ходе переговоров приняли решение усилить взаимодействие по иранской ядерной проблеме, Афганистану, Корейскому полуострову и ситуации в Мьянме. Как сообщило Общественное телевидение КНР, стороны также решили развивать сотрудничество в сфере торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений, в области здравоохранения и обеспечения сетевой безопасности.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отношения Штатов и КНР становятся "всё более враждебными". По итогам переговоров он сообщил, что администрация президента США намерена пересмотреть ряд решений, принятых предшественником Джо Байдена Дональдом Трампом.
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