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В Китае заявили об укреплении взаимопонимания с США после переговоров на Аляске

Пекин надеется активно развивать контакты и вести равноправный диалог с Вашингтоном.

20 марта 2021, 02:29
<p>Фото © <a href="http://russian.news.cn/2021-03/20/c_139822973.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Синьхуа</a></p>

Фото © Синьхуа

Переговоры Китая с США оказались откровенными и конструктивными, они позволили достичь взаимопонимания между сторонами. Об этом заявил член Политбюро Компартии КНР Ян Цзечи по итогам встречи в Анкоридже на Аляске.

"Стратегический диалог на высоком уровне был полезным. Он позволил нам укрепить взаимное доверие. Стороны провели откровенные и конструктивные переговоры", — подчеркнул политик, его слова приводит агентство Синьхуа.

Цзечи добавил, что по итогам двухдневной встречи между Пекином и Вашингтоном остались разногласия, но Китай надеется активно развивать контакты и вести равноправный диалог в духе отказа от конфронтации, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества. Член Политбюро напомнил, что КНР будет твёрдо защищать свой национальный суверенитет, безопасность и интересы развития.

В США обвинили китайскую делегацию в "игре на публику" на переговорах на Аляске

В США обвинили китайскую делегацию в "игре на публику" на переговорах на Аляске

США и Китай в ходе переговоров приняли решение усилить взаимодействие по иранской ядерной проблеме, Афганистану, Корейскому полуострову и ситуации в Мьянме. Как сообщило Общественное телевидение КНР, стороны также решили развивать сотрудничество в сфере торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений, в области здравоохранения и обеспечения сетевой безопасности.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отношения Штатов и КНР становятся "всё более враждебными". По итогам переговоров он сообщил, что администрация президента США намерена пересмотреть ряд решений, принятых предшественником Джо Байдена Дональдом Трампом.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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