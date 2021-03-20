Более 60 тысяч жителей Дагестана остались без воды из-за загрязнения водохранилища

В городе Избербаш в Дагестане прервано водоснабжение из-за попадания в канал грязной талой воды. В зону ограничения попадает 5938 домов, где проживает 60 453 человека, сообщается на сайте регионального управления МЧС РФ.

"Связано это с тем, что шлюз, по которому поступает вода в озеро, перекрыт из-за обильных паводков и ухудшения воды в открытом канале имени Октябрьской революции", — объяснил мэр Избербаша Магомед Исаков в "Инстаграме".

Проблемы планируется устранить за сутки.

Ранее Лайф рассказывал, что были названы регионы России с самой загрязнённой питьевой водой.

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