Более 60 тысяч жителей Дагестана остались без воды из-за загрязнения водохранилища
Для местных жителей подготовили цистерны с питьевой водой.
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В городе Избербаш в Дагестане прервано водоснабжение из-за попадания в канал грязной талой воды. В зону ограничения попадает 5938 домов, где проживает 60 453 человека, сообщается на сайте регионального управления МЧС РФ.
"Связано это с тем, что шлюз, по которому поступает вода в озеро, перекрыт из-за обильных паводков и ухудшения воды в открытом канале имени Октябрьской революции", — объяснил мэр Избербаша Магомед Исаков в "Инстаграме".
Проблемы планируется устранить за сутки.
Ранее Лайф рассказывал, что были названы регионы России с самой загрязнённой питьевой водой.
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