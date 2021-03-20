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Более 60 тысяч жителей Дагестана остались без воды из-за загрязнения водохранилища

Для местных жителей подготовили цистерны с питьевой водой.

20 марта 2021, 12:16

Фото © Pixabay

В городе Избербаш в Дагестане прервано водоснабжение из-за попадания в канал грязной талой воды. В зону ограничения попадает 5938 домов, где проживает 60 453 человека, сообщается на сайте регионального управления МЧС РФ.

"Связано это с тем, что шлюз, по которому поступает вода в озеро, перекрыт из-за обильных паводков и ухудшения воды в открытом канале имени Октябрьской революции", — объяснил мэр Избербаша Магомед Исаков в "Инстаграме".

Более 40 тысяч жителей Саратова остались без холодной воды

Более 40 тысяч жителей Саратова остались без холодной воды

Проблемы планируется устранить за сутки.

Ранее Лайф рассказывал, что были названы регионы России с самой загрязнённой питьевой водой.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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