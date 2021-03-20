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"Атака на доходы россиян": Дерипаска раскритиковал решение Центробанка повысить ключевую ставку

Правительство ничего добиться не сможет, пока не поменяется денежно-кредитная политика Банка России, отметил бизнесмен.

20 марта 2021, 11:47
<p>Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей</p>

Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Бизнесмен Олег Дерипаска назвал решение Центробанка о повышении ключевой ставки атакой на доходы россиян и прибыль компаний.

"Граждане уже не верят "завтракам", а правительство ничего добиться не сможет, пока не поменяется денежно-кредитная политика Банка России. И западные "партнёры", как на вчерашней брошке главы ЦБ, не преминут воспользоваться ситуацией и ещё сильнее подлить масла в огонь социального недовольства, бодря оппозицию", — написал Дерипаска в своём телеграм-канале.

Эксперт объяснила, как повышение ключевой ставки отразится на экономике

Эксперт объяснила, как повышение ключевой ставки отразится на экономике

Дерипаска добавил, что в целом по стране "доходы не растут, а снижаются уже который год". Бизнесмен призвал Центробанк понять, что инфляцию, спровоцированную изменением цен на международных сырьевых рынках, можно побороть только увеличением предложения российских товаров и услуг, продовольствием отечественной переработки.

"Но для этого нужны инвестиции. Кто будет инвестировать в предприятия с рентабельностью в районе 3–4%, когда ЦБ восстанавливает депозитные ставки на уровне 5%? Какой-то театр абсурда", — заключил Дерипаска.

Неожиданный ход: как повышение ключевой ставки отразится на курсе рубля, вкладах и кредитах

Неожиданный ход: как повышение ключевой ставки отразится на курсе рубля, вкладах и кредитах

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор планирует вернуться к ключевой ставке 5–6% в течение трёх лет.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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