В Японии рассказали о ситуации на Фукусиме после мощного землетрясения
Пока нет точной информации о разрушении зданий.
Мощное землетрясение магнитудой 7,2, которое произошло в Японии, не повлияло на работу атомных объектов и других инфраструктурных зданий в районе эпицентра. Об этом сообщило агентство Kyodo News.
В частности, подземные толчки не помешали функционированию АЭС "Фукусима-1", "Онагава" и "Токай-2". Также отмечается, что сняты предупреждения о цунами. Информация о возможных разрушениях уточняется.
При правительстве страны создан экстренный штаб. Приостановлено движение скоростных поездов и обесточены около 200 жилых домов. Сильные подземные толчки прошли в ряде северо-восточных и восточных префектур страны. В частности, их ощутили на территориях Фукусимы, Токио, Ибараки, Ивате и Сайтамы.
Ранее сразу десять землетрясений за сутки произошли на Камчатке.
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