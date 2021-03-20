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В Японии рассказали о ситуации на Фукусиме после мощного землетрясения

Пока нет точной информации о разрушении зданий.

20 марта 2021, 11:22

Мощное землетрясение магнитудой 7,2, которое произошло в Японии, не повлияло на работу атомных объектов и других инфраструктурных зданий в районе эпицентра. Об этом сообщило агентство Kyodo News.

В частности, подземные толчки не помешали функционированию АЭС "Фукусима-1", "Онагава" и "Токай-2". Также отмечается, что сняты предупреждения о цунами. Информация о возможных разрушениях уточняется.

В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2

В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2

При правительстве страны создан экстренный штаб. Приостановлено движение скоростных поездов и обесточены около 200 жилых домов. Сильные подземные толчки прошли в ряде северо-восточных и восточных префектур страны. В частности, их ощутили на территориях Фукусимы, Токио, Ибараки, Ивате и Сайтамы.

https://twitter.com/MoradNews/status/1373228436890783744

Ранее сразу десять землетрясений за сутки произошли на Камчатке.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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