Олимпиада в Токио пройдёт без иностранных болельщиков
Всем тем, кто уже купил билеты, вернут деньги.
Фото © ТАСС / EPA / FRANCK ROBICHON
Летние Олимпийские игры в Токио пройдут без иностранных болельщиков. Такое решение сегодня было принято по итогам онлайн-встречи организаторов соревнований.
"Решение в первую очередь обусловлено необходимостью обеспечить безопасность в условиях пандемии", — сообщила японская чиновница Тамайо Марукава, ответственная за проведение соревнований.
Она отметила, что болельщикам, которые уже купили билеты, вернут деньги.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.
Ранее Лайф сообщал, что российские спортсмены на ближайших Олимпийских играх в Токио и Пекине будут выступать под аббревиатурой Олимпийского комитета России (ОКР).
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