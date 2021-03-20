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Олимпиада в Токио пройдёт без иностранных болельщиков

Всем тем, кто уже купил билеты, вернут деньги.

20 марта 2021, 10:47
<p>Фото © ТАСС / EPA / FRANCK ROBICHON</p>

Фото © ТАСС / EPA / FRANCK ROBICHON

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут без иностранных болельщиков. Такое решение сегодня было принято по итогам онлайн-встречи организаторов соревнований.

"Решение в первую очередь обусловлено необходимостью обеспечить безопасность в условиях пандемии", — сообщила японская чиновница Тамайо Марукава, ответственная за проведение соревнований.

Она отметила, что болельщикам, которые уже купили билеты, вернут деньги.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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