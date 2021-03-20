"Соблюдайте соглашение": Глава ЕК пригрозила компании AstraZeneca запретом на экспорт вакцины из Евросоюза
Фон дер Ляйен призналась, что не может объяснить гражданам Евросоюза, почему европейская компания, производящая вакцины на территории ЕС, отдаёт приоритет другим странам.
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Компания AstraZeneca может потерять возможность экспортировать свою вакцину из ЕС, если она продолжит сокращать объёмы уже согласованных поставок в страны Евросоюза. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью ряду изданий. В частности, её высказывания опубликовала австрийская газета Die Presse.
"Обращение к компании [AstraZeneca] однозначно: соблюдайте [заключённое ранее] соглашение, прежде чем экспортировать [в другие страны]", — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.
Она объяснила, что ЕС будет вправе запретить экспорт вакцины в другие государства в случае несоблюдения договорённостей со стороны AstraZeneca. Глава Еврокомиссии призналась, что не может объяснить гражданам Евросоюза, почему европейская компания, производящая вакцины на территории ЕС, отдаёт приоритет другим странам.
"Лучший способ бороться с вирусом — это проводить вакцинирование. Поэтому мы принимаем все возможные меры для стабилизации и увеличения количества поставляемых вакцин. Мы хотим взаимопонимания. Я не могу объяснить европейским гражданам, почему мы экспортируем вакцины в те страны, чей уровень вакцинации населения намного выше, чем у нас", — объяснила фон дер Ляйен.
Также глава ЕК раскрыла свою позицию, объяснив, что Евросоюз будет мириться с экспортной политикой AstraZeneca в случае реализации ранее заключённых договорённостей о поставках.
Ранее европейский регулятор подтвердил безопасность вакцины AstraZeneca. На фоне этой новости пять стран возобновили вакцинацию.
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