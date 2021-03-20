"Соблюдайте соглашение": Глава ЕК пригрозила компании AstraZeneca запретом на экспорт вакцины из Евросоюза

Компания AstraZeneca может потерять возможность экспортировать свою вакцину из ЕС, если она продолжит сокращать объёмы уже согласованных поставок в страны Евросоюза. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью ряду изданий. В частности, её высказывания опубликовала австрийская газета Die Presse.

"Обращение к компании [AstraZeneca] однозначно: соблюдайте [заключённое ранее] соглашение, прежде чем экспортировать [в другие страны]", — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Она объяснила, что ЕС будет вправе запретить экспорт вакцины в другие государства в случае несоблюдения договорённостей со стороны AstraZeneca. Глава Еврокомиссии призналась, что не может объяснить гражданам Евросоюза, почему европейская компания, производящая вакцины на территории ЕС, отдаёт приоритет другим странам.

"Лучший способ бороться с вирусом — это проводить вакцинирование. Поэтому мы принимаем все возможные меры для стабилизации и увеличения количества поставляемых вакцин. Мы хотим взаимопонимания. Я не могу объяснить европейским гражданам, почему мы экспортируем вакцины в те страны, чей уровень вакцинации населения намного выше, чем у нас", — объяснила фон дер Ляйен.

Также глава ЕК раскрыла свою позицию, объяснив, что Евросоюз будет мириться с экспортной политикой AstraZeneca в случае реализации ранее заключённых договорённостей о поставках.

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