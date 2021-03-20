В России за сутки выявили менее 10 тысяч случаев коронавируса

В России за сутки выявили 9632 новых случая коронавируса. Такие данные приводит оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

"За последние сутки в России выявлено 9632 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 11,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 392 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 11 279 человек", — говорится в сообщении.

Больше всего заболевших за последние 24 часа в Москве (1728), Санкт-Петербурге (899) и Московской области (651).

Всего с начала эпидемии в нашей стране зафиксировали 4 447 570 случаев ковида в 85 регионах. За весь период умерло 94 659 пациентов, 4 060 652 человека выздоровели.

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