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Категорий: 18

В России за сутки выявили менее 10 тысяч случаев коронавируса

Из них в Москве 1728.

20 марта 2021, 08:01
<p>Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

В России за сутки выявили 9632 новых случая коронавируса. Такие данные приводит оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

"За последние сутки в России выявлено 9632 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 11,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 392 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 11 279 человек", — говорится в сообщении.

Больше всего заболевших за последние 24 часа в Москве (1728), Санкт-Петербурге (899) и Московской области (651).

Инфекционист оценил вероятность третьей волны коронавируса в России

Инфекционист оценил вероятность третьей волны коронавируса в России

Всего с начала эпидемии в нашей стране зафиксировали 4 447 570 случаев ковида в 85 регионах. За весь период умерло 94 659 пациентов, 4 060 652 человека выздоровели.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как "британский" коронавирус-мутант попал в РФ.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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