Медсестра бросилась на борьбу с CoViD, скрывая под костюмом тело, о котором мечтает каждый глянец
Девушка освоила две профессии, не желая ограничивать себя.
Мэгги Роулинс из США хотела пойти по стопам бабушки и стать медсестрой. После школы она устроилась ассистенткой в онкологическую клинику, но её красота не могла остаться незамеченной. На девушку обратило внимание модельное агентство.
Сначала Мэгги решила, что это какой-то обман, и хотела отказаться. Однако коллега уговорила её попытать счастье в модельном бизнесе, уверяя, что та всегда сможет вернуться назад. В итоге красавица снялась для обложки журнала Elle Croatia, сотрудничала с брендом Intimissimi и приняла участие во множестве других съёмок.
Но девушка не собиралась бросать своё любимое дело. Она стала сотрудничать с некоммерческой медицинской организацией OneWorld Health и успела поработать медсестрой в таких странах, как Никарагуа и Уганда, пишет New York Post.
Когда мир накрыла пандемия, Мэгги не осталась в стороне, оказавшись на передовой борьбы с коронавирусом. Но в декабре 2020 года медсестра получила ещё одно предложение — от популярного журнала Sports Illustrated. Ей пришлось быстро приводить себя в форму, так как за это время блондинка расслабилась и позволила себе пропустить бокал-другой вина.
Модель-медсестра надеется, что её съёмка в бикини привлечёт внимание к проблемам медработников. Ведь её коллеги по-прежнему сражаются с пандемией, пытаясь спасти чужие жизни.
WOW-girls
Валерия показала изменившиеся формы в бикини, и даже хейтеры не поверят в то, что она уже бабушка
вчера в 15:39
Ева Польна устала от нападок из-за её веса и с помощью фотошопа показала, на что она способна
вчера в 13:34
Бывшая порноактриса Саша Грей сварила борщ, разбудив не только гастрономические желания россиян
вчера в 12:21
Выбор редакции
Серябкина надела настолько откровенный топ из одних цепей, что фанаты умоляли её уйти от мужа
Апгрейд налицо: в Сети нашли старое фото участницы "Холостяка", которая отдыхает сейчас с Тимати
Мама сняла, как 6-летний сын предотвратил истерику младшего, и милый ролик мигом стал вирусным
В США пять сотрудников Белого дома уволили за наркоманское прошлое
В небе над Кубой взорвался метеорит и перепугал гостей вечеринки — видео
Комментариев: 0