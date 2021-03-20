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Медсестра бросилась на борьбу с CoViD, скрывая под костюмом тело, о котором мечтает каждый глянец

Девушка освоила две профессии, не желая ограничивать себя.

20 марта 2021, 07:00

Фото © Instagram / maggierawlins

Мэгги Роулинс из США хотела пойти по стопам бабушки и стать медсестрой. После школы она устроилась ассистенткой в онкологическую клинику, но её красота не могла остаться незамеченной. На девушку обратило внимание модельное агентство.

Фото © Instagram / maggierawlins

Фото © Instagram / maggierawlins

Сначала Мэгги решила, что это какой-то обман, и хотела отказаться. Однако коллега уговорила её попытать счастье в модельном бизнесе, уверяя, что та всегда сможет вернуться назад. В итоге красавица снялась для обложки журнала Elle Croatia, сотрудничала с брендом Intimissimi и приняла участие во множестве других съёмок.

Фото © Instagram / maggierawlins

Фото © Instagram / maggierawlins

Но девушка не собиралась бросать своё любимое дело. Она стала сотрудничать с некоммерческой медицинской организацией OneWorld Health и успела поработать медсестрой в таких странах, как Никарагуа и Уганда, пишет New York Post.

Фото © Instagram / maggierawlins

Фото © Instagram / maggierawlins

Когда мир накрыла пандемия, Мэгги не осталась в стороне, оказавшись на передовой борьбы с коронавирусом. Но в декабре 2020 года медсестра получила ещё одно предложение — от популярного журнала Sports Illustrated. Ей пришлось быстро приводить себя в форму, так как за это время блондинка расслабилась и позволила себе пропустить бокал-другой вина.

Фото © Instagram / maggierawlins

Фото © Instagram / maggierawlins

Модель-медсестра надеется, что её съёмка в бикини привлечёт внимание к проблемам медработников. Ведь её коллеги по-прежнему сражаются с пандемией, пытаясь спасти чужие жизни.

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Украинка — боец UFC пустила в ход главное оружие, объявив о продаже своих интимных фото

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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