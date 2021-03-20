Серябкина надела настолько откровенный топ из одних цепей, что фанаты умоляли её уйти от мужа

Известная 35-летняя певица Ольга Серябкина знает, как нужно подбадривать своих подписчиков после тяжёлой рабочей недели. Певица опубликовала в "Инстаграме" серию фото, на которых удобно устроилась на песчаном пляже. Волосы её были распущены, а на лице красовался минимум макияжа, создавая естественный образ.

Фото © Instagram / seryabkina

Из одежды на ней был один лишь топ, сделанный из цепей, хотя его трудно засчитать как предмет гардероба. Металлические цепочки не смогли прикрыть грудь артистки, поэтому ей пришлось сделать это самой — руками. Под снимками Ольга подняла вопрос о тату. Она рассказала, что давно подумывает набить одну, но всё никак не решается. Поэтому она решила спросить совета у подписчиков, мнение которых разделилось.

Фото © Instagram / seryabkina

Восемь тату, и ни разу не мешало) angili777

Никаких тату, ты и так красивая — без тату ronrevuald

Я вообще за татуировки, но, опять же, за те, которые несут за собой определённый смысл. Тату является неким спутником жизни, поэтому к его выбору нужно отнестись серьёзно, а не как к какой-то ошибке молодости retr0sis

Фото © Instagram / seryabkina

Но не все поклонники смогли уделить внимание теме, имея перед глазами такие откровенные снимки. Один парень даже попросил Ольгу бросить мужа и уйти к нему. Однако вряд ли такое произойдёт, ведь чувства звёздной пары ещё свежи и полны сил. В начале прошлого года певица тайно вышла замуж за Георгия Начкебия, сына грузинского бизнесмена, проведя церемонию в Альпах. С будущим мужем Ольга познакомилась на работе во время создания сольного проекта певицы.

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