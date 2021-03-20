Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Серябкина надела настолько откровенный топ из одних цепей, что фанаты умоляли её уйти от мужа

Певица снова удивила фанатов, появившись перед ними в слишком откровенном наряде.

20 марта 2021, 05:00

Фото © Instagram / seryabkina

Известная 35-летняя певица Ольга Серябкина знает, как нужно подбадривать своих подписчиков после тяжёлой рабочей недели. Певица опубликовала в "Инстаграме" серию фото, на которых удобно устроилась на песчаном пляже. Волосы её были распущены, а на лице красовался минимум макияжа, создавая естественный образ.

Фото © Instagram / seryabkina

Фото © Instagram / seryabkina

Из одежды на ней был один лишь топ, сделанный из цепей, хотя его трудно засчитать как предмет гардероба. Металлические цепочки не смогли прикрыть грудь артистки, поэтому ей пришлось сделать это самой — руками. Под снимками Ольга подняла вопрос о тату. Она рассказала, что давно подумывает набить одну, но всё никак не решается. Поэтому она решила спросить совета у подписчиков, мнение которых разделилось.

Фото © Instagram / seryabkina

Фото © Instagram / seryabkina

Восемь тату, и ни разу не мешало)

angili777

Никаких тату, ты и так красивая — без тату

ronrevuald

Я вообще за татуировки, но, опять же, за те, которые несут за собой определённый смысл. Тату является неким спутником жизни, поэтому к его выбору нужно отнестись серьёзно, а не как к какой-то ошибке молодости

retr0sis

Фото © Instagram / seryabkina

Фото © Instagram / seryabkina

Но не все поклонники смогли уделить внимание теме, имея перед глазами такие откровенные снимки. Один парень даже попросил Ольгу бросить мужа и уйти к нему. Однако вряд ли такое произойдёт, ведь чувства звёздной пары ещё свежи и полны сил. В начале прошлого года певица тайно вышла замуж за Георгия Начкебия, сына грузинского бизнесмена, проведя церемонию в Альпах. С будущим мужем Ольга познакомилась на работе во время создания сольного проекта певицы.

Голая певица МакSим поразила фанатов, сняв откровенное видео после реабилитации с психологами

Голая певица МакSим поразила фанатов, сняв откровенное видео после реабилитации с психологами

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Серябкина надела крошечный купальник, который раскрыл, что она прятала под мешковатой одеждой

15 марта, 13:49

Валерия показала изменившиеся формы в бикини, и даже хейтеры не поверят в то, что она уже бабушка

вчера в 15:39

Богини секса тоже плачут: 3 побочных эффекта профильных тренингов

вчера в 21:40

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возможных снегопадах и рассказали, когда потеплеет

сегодня в 05:28

Китай призвал США не использовать политику администрации Трампа

сегодня в 05:08

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1