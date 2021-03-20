Звёздные сидельцы СССР: какие знаменитости и за что попали за решётку

Оглавление Арчил Гомиашвили Георгий Жжёнов Спартак Мишулин Ольга Берггольц Георгий Юматов Муслим Магомаев

Арчил Гомиашвили

Неуёмный авантюризм стал причиной того, что герой советских зрителей грузинский актёр Арчил Гомиашвили, сыгравший Остапа Бендера в гайдаевском фильме "12 стульев", попал за решётку.

В юношеские годы Гомиашвили лишился отца — тот сел по доносу в сталинские лагеря. Юноша остался без пригляда и связался с плохой компанией. Тем не менее он всё же поступил в художественное училище в Тбилиси, но окончить его уже не довелось. На практике в драматическом театре имени Грибоедова юный художник с приятелем попался на порче государственного имущества. Он срезал кожаную обивку с кресел в зрительном зале и продал её кому-то. Советская Фемида жалости не знала, и художнику-недоучке впаяли срок в колонии для несовершеннолетних. Из училища его выгнали.

Фото © ТАСС / Сергея Смольского

После отсидки Гомиашвили поменял амплуа и стал актёром. В 1946 году он поступил в театральное училище в Москве, но уже через два года снова попал в переделку, из-за девушки жестоко избив в ресторане соперника. Дело замяли, но Гомиашвили пришлось уехать в Грузию. Не было бы счастья, да несчастье помогло: в Тбилисском драмтеатре он так блестяще играл Остапа Бендера в спектакле "Золотой телёнок", что об этом рассказали Леониду Гайдаю, когда тот не мог найти актёра на главную роль. Снявшись у Гайдая, Гомиашвили проснулся знаменитым.

Георгий Жжёнов

Фото © ТАСС / Машков Юрий

За знакомство с гражданином США попал под каток репрессий звезда советского кинематографа Георгий Жжёнов. Знакомство с американцем состоялось в 1938 году в фойе Большого театра, куда иностранец пришёл на спектакль. Кто-то донёс на Жжёнова, да и американец в СССР наверняка был под наблюдением сотрудников НКВД. И вскоре актёра арестовали по обвинению в шпионаже в пользу США. В застенках быстро "установили", что актёр уже год как завербован американской разведкой. Особое совещание приговорило Жжёнова к пяти годам ИТЛ.

Срок актёр отбывал на Колыме. Ему повезло работать диспетчером в гараже экскаваторной станции на золотых приисках Дальстроя. Те, кто работал в забое, долго не жили. В последние годы работал водителем и хлеборезом. Когда срок подошёл к концу, Жжёнова уведомили, что ему дали ещё 21 месяц. Только в 1945 году Жжёнов вышел на свободу и продолжил работать в провинции. В Москву его не пускали.

В 1949 году его арестовали повторно по той же статье и сослали в Норильск, где он в Заполярном театре драмы познакомился с другой будущей звездой кино и театра — Иннокентием Смоктуновским. Реабилитировали Жжёнова в 1955 году. Тогда же он вернулся в "Ленфильм".

Спартак Мишулин

Фото © ТАСС \ Евгений Епанчинцев

Звезда "Белого солнца пустыни" погорела на увлечении театром. В артиллерийской школе Анжеро-Судженска он занимался в театральном кружке и буквально пострадал за любовь к искусству. Выкрутил лампочки в цехе предприятия по соседству — хотел осветить сцену. Кто-то донёс в милицию.

Милиция чикаться не стала, и юное дарование обвинили в краже с целью сбыта. Дело быстро обросло новыми обстоятельствами. У Спартака нашли книжку с пьесой, вынесенную из читального зала библиотеки, и портрет вождя революции Ленина, исписанный с обратной стороны репликами спектакля. Сейчас его бы просто пожурили, а в 1941-м Мишулину дали три года колонии.

Это не помешало ему стать актёром и даже вступить в партию в 1957 году. Однако отсидка наложила на Спартака Мишулина свой отпечаток. До конца жизни он был скрытным и необщительным.

Ольга Берггольц

Фото © ТАСС / Николай Науменков

Двух детей потеряла на допросах в НКВД знаменитая советская поэтесса, голос голодающего блокадного Ленинграда Ольга Берггольц. Это она стала автором фразы "Никто не забыт, ничто не забыто". Ещё до первого ареста в 1937 году она потеряла двух детей. Дочь умерла в возрасте восьми лет, второй ребёнок не дожил и до года.

В чем её только не обвиняли — даже в подготовке покушения на Жданова. На допросах и в первый, и во второй раз она, избитая, оболганная другим таким же несчастным человеком, подписывала все признания, которые от неё хотели слышать. Спас её от расстрела писатель Александр Фадеев, которого очень любил Сталин. Детей у неё больше никогда не было, и до конца жизни осталась привычка носить с собой зубную щётку — кто знает, когда за тобой придут?

Георгий Юматов

Фото © ТАСС / Пресс-служба компании "Формула цвета"

В самом конце жизни попал в СИЗО звезда советского кинематографа Георгий Юматов. В 1994 году актёра уже не снимали — кинематограф страны переживал худшие времена. 68-летний Юматов, к несчастью, частенько выпивал и однажды во время ссоры с местным дворником убил того из охотничьего ружья, которое 30 лет висело у него на стене.

Ветеран Великой Отечественной войны был так поражён этим обстоятельством, что сразу во всём сознался. Казалось бы, срок неминуем. Актёра спас толковый адвокат. Он выяснил, что дворник, с которым Юматов выпивал, напал на актёра с ножом. И действительно, в квартире нашли нож с кровью Юматова. Выяснили, что ружьё висело на стене больше 30 лет и Юматов был уверен, что оно не заряжено. Никаких боеприпасов к ружью в доме не было.

Уголовное дело переквалифицировали, а позже актёр попал под амнистию. Потом выяснилось, что дворник оскорбил актёра, сказав что-то вроде: "Живёшь в нищете, стало быть, воевал зря... А то щас бы баварское пили!" Случившееся стало потрясением для актёра. Он бросил пить и стал ходить в храм.

Муслим Магомаев

Фото © ТАСС / Геннадий Прохоров

Под уголовкой однажды оказался и звезда эстрады Муслим Магомаев. Это произошло в 1969 году. У филармонии города Ростова-на-Дону не хватало денег на отправку казачьего хора на гастроли, и певец вызвался помочь. Он предложил провести концерт, сборы от которого могли бы пойти на гастроли хора. Концерт собрал 50 тысяч зрителей и длился два часа. Чтобы как-то отблагодарить певца, устроители решили выплатить ему гонорар побольше и вместо положенных двухсот рублей заплатили шесть сотен.