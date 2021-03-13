7 потрясающих фантастических фильмов СССР, которые скопировал Запад

Оглавление "Дорога к звёздам": пустолазы Клушанцева "Небо зовёт": советские "звёздные войны" "Планета бурь": купили и пересняли "Мечте навстречу": инопланетяне добрые и красивые "Луна": технология, которой ещё нет Советские "Чужие": "Туманность Андромеды" Купол над тайгой: "Таинственная стена"

"Дорога к звёздам": пустолазы Клушанцева

Фантастическую советскую эпопею открывал фильм режиссёра Павла Клушанцева "Дорога к звёздам" 1957 года, в котором создатели соединили художественный фильм с научно-популярным. За четыре года до полёта Гагарина он рассказывал зрителям о самой возможности полёта к звёздам. И хотя космонавты Клушанцева были одеты в костюмы, подозрительно напоминающие кожаные куртки красных комиссаров, а их шлемы были похожи на танкистские, фильм потрясал воображение. Он был цветным. Иллюминаторы ракеты закрывались защитными "жалюзи" — вещью в те годы в СССР невиданной, но главное — впервые на экране советский зритель мог видеть настоящий старт космической ракеты, отделение всех ступеней и невесомость, которую испытывали герои в космосе.

Фото © "Дорога к звёздам"

Поражал зрителей и показ открытого космоса, восхода и захода солнца, поверхности луны, выход в космос космонавта-пустолаза в гофрированном костюме и прогулка его по внешней стороне ракеты. Спецэффекты были настолько потрясающими, что фильм получил международную премию на кинофестивале в Белграде. Голливуд замер в восхищении — советские кинематографисты буквально обскакали их в техническом отношении. Здесь были и комбинированные съёмки, и съёмки макетов, элементы мультипликации. Пассажиры жили на космической станции с центрифугой и наслаждались балетом Чайковского на экранах персональных компьютеров. Некоторые кадры из фильма будут через много лет практически скопированы Джорджем Лукасом в его "Звёздных войнах". А другие окажутся в "Космической одиссее" Стэнли Кубрика.

"Небо зовёт": советские "звёздные войны"

Фото © "Небо зовёт"

Были у СССР и свои "звёздные войны". Через два года после "Дороги к звёздам" на экраны вышел фильм киностудии им. Довженко "Небо зовёт", снятый режиссёрами Михаилом Карюковым и Александром Козыревым. Главной сюжетной линией стало противостояние советских и американских космонавтов, которые устремлялись к Марсу. Они встречались на советской орбитальной станции, но коварные американцы стартовали раньше, подвергнув опасности жизнь космонавта Сомова, который находился в этот момент на стартовой площадке. К первенству американцев подталкивала зловещая корпорация "Космос", которой нужна была победа любой ценой.

В результате американцы терпели бедствие, советские космонавты их спасали, несмотря на опасный метеорный поток, но, растратив топливо, были вынуждены сесть на астероиде, куда с Земли присылали корабль с горючим, причём космонавт, который вёл корабль, погибал. Фильм был наполнен спецэффектами, а серебристые комбинезоны космонавтов надолго остались в кинематографе как эталон космической одежды.

"Планета бурь": купили и пересняли

Фото © "Планета бурь"

Огромное впечатление на американских кинематографистов произвела картина "Планета бурь" Клушанцева, вышедшая в 1961 году. Настолько, что её купили и перемонтировали, сделав из неё два фильма: кинокомпания "Америкэн интернешнэл" добавила в картину несколько эпизодов и в 1965 году выпустила на экраны киноленту "Путешествие на доисторическую планету". Разумеется, на экране действовали уже американские герои, разговаривавшие по-английски. А вместо Кюнны Игнатовой была снята актриса Фейт Домерг — протеже эксцентричного миллиардера Говарда Хьюза.

Через три года ленту ещё раз досняли и выпустили фильм "Путешествие на планету доисторических женщин". В общем, хорошо, что эротику не сделали. Но фильм действительно был потрясающий — по сюжету советские и американские космонавты высаживались на Венеру и обнаруживали там жизнь: они спасались от местной фауны, погружались в местный океан и убегали от извержений вулкана, а под конец нашли свидетельство того, что инопланетяне существуют — послание от них. Сопровождал путешественников самый настоящий робот — прототип "Эр2дэ2". Посмотревший картину Джордж Лукас навсегда заболел фантастикой.

"Мечте навстречу": инопланетяне добрые и красивые

Фото © Одесская киностудия

Фильм режиссёра Михаила Карюкова "Мечте навстречу", вышедший на Одесской киностудии в 1963 году, продолжил разработку эстетики полётов на другие планеты. Здесь советские космонавты встречались с инопланетянами с планеты Центурий и даже спасали их, а кульминацией картины стал эпизод, где космонавт нёс на руках сквозь красную марсианскую бурю разбившуюся инопланетянку.

Вопреки предположениям недоверчивых американцев, инопланетяне там оказались добрыми, "с открытой душой и сердцем", да к тому же ещё и красивыми. А режиссёру пришлось придумывать не только то, как выглядят ракеты землян, но и как должен выглядеть инопланетный корабль. И всё это задолго до "Близких контактов третьей степени" Спилберга.

"Луна": технология, которой ещё нет

Фото © "Луна"

В 1965 году Клушанцев снял научно-популярный фильм "Луна", в котором рассказывал зрителям об открытиях, ждавших советских людей на поверхности спутника Земли. Фильм не стал особо популярным, а после высадки на Луну американцев его и вовсе положили на полку. Но, оказывается, он переполошил французов! Увидев съёмки шагающего по Луне вездехода, один из французских журналистов назначил Клушанцеву встречу, главной целью которой было выудить у режиссёра информацию о новой технологии русских. Журналист очень рассердился, когда узнал, что всё снятое — лишь спецэффекты, а вездеход — это большой макет, который двигают сотрудники студии.

Советские "Чужие": "Туманность Андромеды"

Фото © "Туманность Андромеды"

Этот фильм должен был появиться на экранах в 1967 году, но из-за партийных чиновников, решивших, что он недостаточно советский, зрители увидели его только в 1970-х годах по телевизору. Это был предшественник "Чужих". В нём космонавты, сев на астероид из-за поломки, впервые встречались с инопланетным звездолётом и инопланетными чудовищами — чёрными медузами, которые жили в темноте и высасывали людей прямо из скафандров.

Справиться с ними можно было лишь с помощью яркого света мощных прожекторов. Женщины на просмотре хватались за сердце, а ребятишки потом отказывались спать с выключенным светом. Но продолжения, к сожалению, так и не было снято.

Купол над тайгой: "Таинственная стена"

Фото © "Таинственная стена"

А в 1967 году на экраны советских кинотеатров вышел фантастический фильм "Таинственная стена", который обыгрывал появление в тайге странного купола, по расписанию накрывающего определённую площадь леса. Фильм был чёрно-белым и на зрелищность не претендовал, но всё же очевидно, что сюжет об инопланетном куполе, который влияет на жизнь людей, советские кинематографисты показали первыми. Вокруг купола и внутри него советские учёные сразу же устроили научную станцию, стену исследовали, о ней спорили, в неё пытались войти и даже передавали через неё приветы воображаемым марсианам.