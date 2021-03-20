Мама сняла, как 6-летний сын предотвратил истерику младшего, и милый ролик мигом стал вирусным
Родителям маленьких детей приходится непросто, а если малышей больше одного — пиши пропало. Постоянные истерики могут свести с ума любого, но героиня этого материала пошла на опережение. "Сначала нянька — потом лялька" — как раз про неё.
Мама из Калифорнии, США, уже хваталась за голову, когда её младшенький закатил очередную истерику из-за "Нинтендо", которая загружалась слишком долго. Но тут на помощь подоспел его шестилетний брат. Пока четырёхлетка хныкал, готовясь разнести приставку вдребезги, старший поделился с ним дыхательной техникой. Пара вздохов — и малыш как по волшебству замолкает и идёт по своим делам. Вопрос в том, удастся ли кому-нибудь из родителей так же лихо успокоить детей?
Видео © Twitter / ashleyoutloud
У моего четырёхлетнего сына была настоящая истерика, а мой шестилетний помог ему справиться с ней с помощью дыхания... Должна признаться, я чувствую себя чертовски хорошо
Когда мама поняла, что происходит, она схватилась за телефон и начала снимать сыновей. Посмотрев получившийся 20-секундный ролик, девушка поделилась им в своём Twitter-аккаунте ashleyoutloud. Видео мигом стало вирусным — меньше чем за два дня его посмотрели 5,7 млн раз. Под твитом мама предупредила, что не успела записать слова сына, которые он произнёс незадолго до этого. Теперь все уверены: мальчику, может, и шесть лет, но мудрости у него на все 60!
Я понимаю, что тебе неприятно, правда. Но тебе нужно лишь подождать. [Приставка] пока ещё не готова
Саму публикацию оценили больше полумиллиона пользователей соцсети. И, судя по тысячам комментариев, многие родители просто мечтают о таком сыне, пишет Mirror.
Он ведёт приём в качестве психолога? Кажется, мне это необходимо
Это очень особенный молодой человек. Хорошая работа, мама!
Вы делаете блестящую работу. Вот как нужно растить детей вместо того, чтобы пороть их
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