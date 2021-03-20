Мама сняла, как 6-летний сын предотвратил истерику младшего, и милый ролик мигом стал вирусным

Мама из Калифорнии, США, уже хваталась за голову, когда её младшенький закатил очередную истерику из-за "Нинтендо", которая загружалась слишком долго. Но тут на помощь подоспел его шестилетний брат. Пока четырёхлетка хныкал, готовясь разнести приставку вдребезги, старший поделился с ним дыхательной техникой. Пара вздохов — и малыш как по волшебству замолкает и идёт по своим делам. Вопрос в том, удастся ли кому-нибудь из родителей так же лихо успокоить детей?

Видео © Twitter / ashleyoutloud

У моего четырёхлетнего сына была настоящая истерика, а мой шестилетний помог ему справиться с ней с помощью дыхания... Должна признаться, я чувствую себя чертовски хорошо ashleyoutloud

Когда мама поняла, что происходит, она схватилась за телефон и начала снимать сыновей. Посмотрев получившийся 20-секундный ролик, девушка поделилась им в своём Twitter-аккаунте ashleyoutloud. Видео мигом стало вирусным — меньше чем за два дня его посмотрели 5,7 млн раз. Под твитом мама предупредила, что не успела записать слова сына, которые он произнёс незадолго до этого. Теперь все уверены: мальчику, может, и шесть лет, но мудрости у него на все 60!

Я понимаю, что тебе неприятно, правда. Но тебе нужно лишь подождать. [Приставка] пока ещё не готова Старший сын

Кадры из видео © Twitter / ashleyoutloud

Саму публикацию оценили больше полумиллиона пользователей соцсети. И, судя по тысячам комментариев, многие родители просто мечтают о таком сыне, пишет Mirror.

Он ведёт приём в качестве психолога? Кажется, мне это необходимо naidotnyc

Это очень особенный молодой человек. Хорошая работа, мама! TheEllenShow

Вы делаете блестящую работу. Вот как нужно растить детей вместо того, чтобы пороть их MakeedaRoberts

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