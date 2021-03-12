Украинка — боец UFC пустила в ход главное оружие, объявив о продаже своих интимных фото
Эта спортсменка точно знает, как найти путь к сердцам пользователей.
29-летняя украинка — боец UFC Марина Мороз решила нанести поклонникам удар в самое сердце. Девушка сообщила в инстаграм-сториз, что начинает продавать свои интимные фото.
При этом спортсменка показала, что ждёт преданных поклонников. Она выложила ссылку на свой личный сайт и продемонстрировала снимок, где позирует в откровенном бикини у роскошной машины. Девушка предусмотрительно прикрыла самую пикантную часть эмодзи в виде сердечка.
Полюбоваться горячими снимками красавицы можно за $9,99 в месяц. На её "эксклюзивном фан-сайте" их уже 28. Также там доступна такая функция, как оставить девушке "чаевые".
Марина Мороз — спортсменка родом из Вольногорска Днепропетровской области. Девушка выступает в наилегчайшей весовой категории, так как весит менее 53 килограммов. Она одержала десять побед и потерпела три поражения, согласно сайту fighttime.ru. И обладает звучным прозвищем Железная Леди.
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