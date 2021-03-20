Мясников назвал семь продуктов, которые помогут дожить до ста лет

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие продукты способствуют долголетию и как правильно питаться, чтобы дожить до векового юбилея.

По словам доктора, это овощи, фрукты, морепродукты, рыба, красное вино в умеренных количествах, орехи, в частности миндаль, чёрный шоколад и чеснок. Они должны составлять основу рациона, ведь польза для организма доказана научными трудами.

"Мы то, что мы едим. Питайтесь правильно и иногда позволяйте себе некоторые пищевые излишества. Ключевое слово здесь — "иногда", — подчеркнул Мясников в эфире телеканала "Россия-1".

Врач напомнил, что в пищу полезно употреблять то, что даёт природа, и стоит исключить промышленные продукты. По его словам, сейчас человек научился бороться с болезнями при помощи медицины, но при этом приобрёл хронические проблемы из-за неправильного питания и сидячего образа жизни.

Мясников напомнил, что не нужно пытаться обмануть генетику, поскольку долголетие обычно определяется наследственностью. У тех, чей родственник прожил до ста лет, в 17 раз больше шансов отметить вековой юбилей. Доктор посоветовал быть активным, двигаться, путешествовать, правильно питаться и иногда баловать себя "запрещёнными" продуктами, не загадывая при этом, сколько лет жизни ещё отведено.

Ранее Мясников назвал уникальный продукт со множеством полезных свойств, однако вводить в рацион его следует с осторожностью.

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