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Порнозвезде предъявили обвинения в убийстве фотографа во время шаманского ритуала с ядовитой жабой

Изначально смерть сочли случайной, но позже в гибели Хосе Луиса Абада заподозрили актёра.

20 марта 2021, 03:17
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CFtaeGspwjb/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nachovidalxxx</a></p>

Фото © Instagram / nachovidalxxx

Испанской порнозвезде Начо Видалю предъявили обвинения в непредумышленном убийстве, совершённом при очень загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным следствия, фэшен-фотограф Хосе Луис Абад попросил Видаля помочь ему избавиться от кокаиновой зависимости. Звезда фильмов для взрослых предложил товарищу необычное и очень опасное средство — ядовитую галлюциногенную жабу Буфо. В ходе шаманского ритуала потребления наркотических паров яда жабы фотографу стало плохо, и он умер. Причиной смерти стал инфаркт миокарда. Участники "ритуала" помощи мужчине не оказали.

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"В заключении 11-месячного расследования мы смогли установить, что имело место преступление в виде непредумышленного убийства и нарушения общественного здоровья — предположительно, совершённое теми, кто организовал ритуал и руководил им", — заявили испанские следователи.

Ранее Лайф писал о том, что актриса бросила профессию и ушла в порно, но всё ради высокой цели.

Авторы
Юлия Коновалова

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