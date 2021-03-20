Порнозвезде предъявили обвинения в убийстве фотографа во время шаманского ритуала с ядовитой жабой
Изначально смерть сочли случайной, но позже в гибели Хосе Луиса Абада заподозрили актёра.
Фото © Instagram / nachovidalxxx
Испанской порнозвезде Начо Видалю предъявили обвинения в непредумышленном убийстве, совершённом при очень загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным следствия, фэшен-фотограф Хосе Луис Абад попросил Видаля помочь ему избавиться от кокаиновой зависимости. Звезда фильмов для взрослых предложил товарищу необычное и очень опасное средство — ядовитую галлюциногенную жабу Буфо. В ходе шаманского ритуала потребления наркотических паров яда жабы фотографу стало плохо, и он умер. Причиной смерти стал инфаркт миокарда. Участники "ритуала" помощи мужчине не оказали.
"В заключении 11-месячного расследования мы смогли установить, что имело место преступление в виде непредумышленного убийства и нарушения общественного здоровья — предположительно, совершённое теми, кто организовал ритуал и руководил им", — заявили испанские следователи.
Ранее Лайф писал о том, что актриса бросила профессию и ушла в порно, но всё ради высокой цели.
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