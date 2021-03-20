Иностранным студентам разрешили въезд в Россию
Для возвращения на учёбу нужно получить разрешение от вуза и сдать ПЦР-тест на коронавирус.
Фото © ТАСС / Донат Сорокин
Кабмин разрешил студентам из стран с низким распространением коронавируса вернуться к очному обучению в России. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на копию утверждённого распоряжения правительства.
Согласно новым правилам, перед возвращением иностранные студенты должны поставить в известность своего куратора от вуза, получить разрешение от учебного заведения и сдать ПЦР-тест на коронавирус за три дня до вылета. При этом в России учащимся придётся проходить повторный анализ и до его результатов находиться на самоизоляции.
Кроме того, учёба по-прежнему проходит в смешанном очно-заочном формате, чтобы свести к минимуму риск заражения. Как объяснил изданию первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин, такие меры были приняты в связи с тем, что сейчас в России очно учится менее половины иностранных студентов, что плохо влияет на образовательный процесс.
Выбор редакции
Инфекционист оценил вероятность третьей волны коронавируса в России
Число желающих отдать детей в вузы россиян за десять лет снизилось вдвое
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возможных снегопадах и рассказали, когда потеплеет
Китай призвал США не использовать политику администрации Трампа
Аваков рассказал о превосходстве Украины над Польшей
Комментариев: 0