Иностранным студентам разрешили въезд в Россию

Кабмин разрешил студентам из стран с низким распространением коронавируса вернуться к очному обучению в России. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на копию утверждённого распоряжения правительства.

Согласно новым правилам, перед возвращением иностранные студенты должны поставить в известность своего куратора от вуза, получить разрешение от учебного заведения и сдать ПЦР-тест на коронавирус за три дня до вылета. При этом в России учащимся придётся проходить повторный анализ и до его результатов находиться на самоизоляции.

Кроме того, учёба по-прежнему проходит в смешанном очно-заочном формате, чтобы свести к минимуму риск заражения. Как объяснил изданию первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин, такие меры были приняты в связи с тем, что сейчас в России очно учится менее половины иностранных студентов, что плохо влияет на образовательный процесс.

Ранее для желающих обучаться в России иностранцев предложили упростить визы.

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