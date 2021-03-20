Учёные обнаружили возможную связь между вакциной AstraZeneca и тромбозом
Однако точные причины такой реакции препарата ещё предстоит выяснить.
Фото © EPA / ТАСС / ALESSANDRO DI MARCO
Учёные установили возможную причину образования тромбов у пациентов, привившихся вакциной от компании AstraZeneca. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.
Отмечается, что сразу две группы специалистов из Норвегии и Германии провели независимые исследования и выяснили, что препарат вызывает аутоимунную реакцию, вырабатывая антитела, которые могут взаимодействовать с тромбоцитами. Точная причина такого влияния вакцины пока не называется, однако учёные отмечают, что выявить опасный эффект можно лишь с помощью анализа крови.
Исследователи добавили, что за срочной медицинской помощью необходимо обращаться тем, кто после вакцинации препаратом AstraZeneca испытывает головные боли, головокружение и проблемы со зрением.
Напомним, ранее около двадцати стран приостановили или вовсе отказались от вакцинации препаратом от компании AstraZeneca после участившихся случаев тромбоза у привившихся, некоторые из которых заканчивались летальным исходом. Европейский регулятор EMA признал вакцину безопасной и эффективной, а британские учёные заверили, что препарат не вызывает образования тромбов у пациентов, после чего в ряде европейских стран использование AstraZeneca возобновилось.
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