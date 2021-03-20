Учёные обнаружили возможную связь между вакциной AstraZeneca и тромбозом

Отмечается, что сразу две группы специалистов из Норвегии и Германии провели независимые исследования и выяснили, что препарат вызывает аутоимунную реакцию, вырабатывая антитела, которые могут взаимодействовать с тромбоцитами. Точная причина такого влияния вакцины пока не называется, однако учёные отмечают, что выявить опасный эффект можно лишь с помощью анализа крови.