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Учёные обнаружили возможную связь между вакциной AstraZeneca и тромбозом

Однако точные причины такой реакции препарата ещё предстоит выяснить.

20 марта 2021, 08:15
<p>Фото © EPA / ТАСС / ALESSANDRO DI MARCO</p>

Фото © EPA / ТАСС / ALESSANDRO DI MARCO

Учёные установили возможную причину образования тромбов у пациентов, привившихся вакциной от компании AstraZeneca. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Отмечается, что сразу две группы специалистов из Норвегии и Германии провели независимые исследования и выяснили, что препарат вызывает аутоимунную реакцию, вырабатывая антитела, которые могут взаимодействовать с тромбоцитами. Точная причина такого влияния вакцины пока не называется, однако учёные отмечают, что выявить опасный эффект можно лишь с помощью анализа крови.

ВОЗ не выявила связи между случаями тромбоза и вакциной AstraZeneca

ВОЗ не выявила связи между случаями тромбоза и вакциной AstraZeneca

Исследователи добавили, что за срочной медицинской помощью необходимо обращаться тем, кто после вакцинации препаратом AstraZeneca испытывает головные боли, головокружение и проблемы со зрением.

Напомним, ранее около двадцати стран приостановили или вовсе отказались от вакцинации препаратом от компании AstraZeneca после участившихся случаев тромбоза у привившихся, некоторые из которых заканчивались летальным исходом. Европейский регулятор EMA признал вакцину безопасной и эффективной, а британские учёные заверили, что препарат не вызывает образования тромбов у пациентов, после чего в ряде европейских стран использование AstraZeneca возобновилось.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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