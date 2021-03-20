"Погорячился": В Госдуме оценили опасения Авакова по поводу новой холодной войны России и США

Слова украинского министра внутренних дел Арсена Авакова о возможной холодной войне между Россией и США являются не более чем сильным преувеличением. Таким мнением поделился депутат Государственной думы Руслан Бальбек.

"Мы наблюдаем оскорбительные заявления американских элит, но, думаю, это лишь вопрос воспитания отдельных людей. Так что насчёт холодной войны господин Аваков погорячился", — заявил он в беседе с RT.

По словам Бальбека, своими высказываниями глава украинского МВД попытался показать себя стратегом, который якобы предвидит события и в случае каких-либо конфликтов между Россией и США будет притягивать их за уши как пример новой гонки вооружений.

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