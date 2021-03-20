"Погорячился": В Госдуме оценили опасения Авакова по поводу новой холодной войны России и США

Глава украинского МВД решил показать себя стратегом, считают в нижней палате парламента РФ.

Слова украинского министра внутренних дел Арсена Авакова о возможной холодной войне между Россией и США являются не более чем сильным преувеличением. Таким мнением поделился депутат Государственной думы Руслан Бальбек.

"Мы наблюдаем оскорбительные заявления американских элит, но, думаю, это лишь вопрос воспитания отдельных людей. Так что насчёт холодной войны господин Аваков погорячился", — заявил он в беседе с RT.