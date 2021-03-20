На Украине решили ввести "экономические паспорта"
По словам Зеленского, полноценный проект документа власти подготовят в ближайшее время.
Фото © ТАСС / Zuma / Artur Widak
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проект "экономических паспортов", которые в будущем планируется выдавать всем родившимся в стране детям.
По задумке, пока ребёнок растёт, на его личный счёт будут капать дивиденды от использования и добычи природных ресурсов. По достижении совершеннолетнего возраста эти средства можно потратить, отметил украинский лидер.
"Денежные средства будут накапливаться на их персональном депозитном счёте в банке. После достижения совершеннолетия они могут быть потрачены ими на получение высшего образования в Украине", — рассказал Зеленский на своей странице в "Фейсбуке".
Лидер Незалежной добавил, что полноценный проект документа и механизм его внедрения власти подготовят в ближайшее время.
Ранее стало известно, когда россияне смогут оформить себе первые электронные паспорта.
Лента новостей
Выбор редакции
Зеленский рассказал о "достижимой" мечте Украины
Суд в Киеве арестовал 100% акций авиастроительного завода "Мотор Сич"
В Японии объявлена угроза цунами из-за землетрясения магнитудой 7,2
"Погорячился": В Госдуме оценили опасения Авакова по поводу новой холодной войны России и США
СМИ: Актёр из сериала "След" напал на автоинспектора с ножом-бабочкой в центре Москвы
Комментариев: 0