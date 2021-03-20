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На Украине решили ввести "экономические паспорта"

По словам Зеленского, полноценный проект документа власти подготовят в ближайшее время.

20 марта 2021, 09:44
<p>Фото © ТАСС / Zuma / Artur Widak</p>

Фото © ТАСС / Zuma / Artur Widak

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проект "экономических паспортов", которые в будущем планируется выдавать всем родившимся в стране детям.

По задумке, пока ребёнок растёт, на его личный счёт будут капать дивиденды от использования и добычи природных ресурсов. По достижении совершеннолетнего возраста эти средства можно потратить, отметил украинский лидер.

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"Денежные средства будут накапливаться на их персональном депозитном счёте в банке. После достижения совершеннолетия они могут быть потрачены ими на получение высшего образования в Украине", — рассказал Зеленский на своей странице в "Фейсбуке".

Лидер Незалежной добавил, что полноценный проект документа и механизм его внедрения власти подготовят в ближайшее время.

Ранее стало известно, когда россияне смогут оформить себе первые электронные паспорта.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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