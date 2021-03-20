Суд в Киеве арестовал 100% акций авиастроительного завода "Мотор Сич"
Несмотря на ограничения, предприятие продолжит работу.
Фото © ТАСС / Саверкин Александр
Шевченковский районный суд вынес решение об аресте всех акций компании "Мотор Сич". Они переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"По материалам СБУ Шевченковский районный суд Киева принял решение о наложении ареста на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО "Мотор Сич", — говорится в сообщении.
Однако, несмотря на данное решение, предприятие продолжит свою работу в соответствии с требованиями действующего законодательства с сохранением рабочих мест и выполнением обязательств в рамках производственных заказов.
Ранее стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны Украины решил добиться возврата государству авиастроительного предприятия "Мотор Сич". Запорожский завод разрабатывает, создаёт и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели и установки для промышленности.
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