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Суд в Киеве арестовал 100% акций авиастроительного завода "Мотор Сич"

Несмотря на ограничения, предприятие продолжит работу.

20 марта 2021, 09:35
<p>Фото © ТАСС / Саверкин Александр</p>

Фото © ТАСС / Саверкин Александр

Шевченковский районный суд вынес решение об аресте всех акций компании "Мотор Сич". Они переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По материалам СБУ Шевченковский районный суд Киева принял решение о наложении ареста на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО "Мотор Сич", — говорится в сообщении.

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Однако, несмотря на данное решение, предприятие продолжит свою работу в соответствии с требованиями действующего законодательства с сохранением рабочих мест и выполнением обязательств в рамках производственных заказов.

Ранее стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны Украины решил добиться возврата государству авиастроительного предприятия "Мотор Сич". Запорожский завод разрабатывает, создаёт и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели и установки для промышленности.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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