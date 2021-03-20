Раскрыты схемы мошенников с "ошибочным" переводом денег

Всё чаще и чаще мошенники используют схему переводов по "ошибке", чтобы обманом выманить деньги у доверчивых россиян. Как распознать злоумышленника, рассказали эксперты и представители банков, пишет РИА "Новости".

Суть этого способа заключается в следующем: человеку на счёт поступает определённая сумма — и её тут же просят вернуть, жертва делает это, а позже ошибочно зачисленные средства с её счёта списывает уже оператор.

В последнее время появились разнообразные вариации этой схемы, например с использованием фальшивого СМС о зачислении средств, отправленного с подменного номера.

"Через пару минут звонит расстроенная женщина, плачущим голосом говорит, что случайно перевела деньги, и просит срочно вернуть всю сумму либо ей на номер телефона, либо на её карту через мобильный банк, хотя на самом деле деньги на счёт жертвы не поступили", — рассказывает замначальника департамента защиты информации "Газпромбанка" Алексей Плешков.

Ещё один способ обмана заключается в следующем: мошенник отправляет человеку реальные деньги, затем убеждает их вернуть, но сам тем временем обращается в банк, чтобы отменить свой перевод до наступления момента безотзывности (нужно уложиться в период, когда можно вернуть платёж). Таким образом преступник возвращает свои деньги и получает перевод от жертвы.

Также эксперты рассказали, что очень часто при помощи "ошибочного" перевода мошенники отмывают деньги, добытые нечестным путём. Они рассылают их клиентам банка, а потом просят вернуть средства обратно — и вуаля: они становятся "чистыми".

Ранее Лайф писал о совершенно новом способе мошенников выманивать у россиян деньги и личную информацию. Теперь злоумышленники представляются организаторами лотереи.

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