Раскрыты схемы мошенников с "ошибочным" переводом денег
Часто злоумышленники используют этот способ для отмыва средств.
Фото © Pixabay
Всё чаще и чаще мошенники используют схему переводов по "ошибке", чтобы обманом выманить деньги у доверчивых россиян. Как распознать злоумышленника, рассказали эксперты и представители банков, пишет РИА "Новости".
Суть этого способа заключается в следующем: человеку на счёт поступает определённая сумма — и её тут же просят вернуть, жертва делает это, а позже ошибочно зачисленные средства с её счёта списывает уже оператор.
В последнее время появились разнообразные вариации этой схемы, например с использованием фальшивого СМС о зачислении средств, отправленного с подменного номера.
"Через пару минут звонит расстроенная женщина, плачущим голосом говорит, что случайно перевела деньги, и просит срочно вернуть всю сумму либо ей на номер телефона, либо на её карту через мобильный банк, хотя на самом деле деньги на счёт жертвы не поступили", — рассказывает замначальника департамента защиты информации "Газпромбанка" Алексей Плешков.
Ещё один способ обмана заключается в следующем: мошенник отправляет человеку реальные деньги, затем убеждает их вернуть, но сам тем временем обращается в банк, чтобы отменить свой перевод до наступления момента безотзывности (нужно уложиться в период, когда можно вернуть платёж). Таким образом преступник возвращает свои деньги и получает перевод от жертвы.
Также эксперты рассказали, что очень часто при помощи "ошибочного" перевода мошенники отмывают деньги, добытые нечестным путём. Они рассылают их клиентам банка, а потом просят вернуть средства обратно — и вуаля: они становятся "чистыми".
Ранее Лайф писал о совершенно новом способе мошенников выманивать у россиян деньги и личную информацию. Теперь злоумышленники представляются организаторами лотереи.
Выбор редакции
В Москве банда мошенников с участием полицейского ограбила экс-министра экономики РФ на 11 млн
Суд арестовал обвиняемого в мошенничестве главу трёх спортивных федераций Власенко
Ozon и AliExpress запустили в России новую услугу — групповой шопинг
"Погорячился": В Госдуме оценили опасения Авакова по поводу новой холодной войны России и США
СМИ: Актёр из сериала "След" напал на автоинспектора с ножом-бабочкой в центре Москвы
Комментариев: 0