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Категорий: 18

В России изменились правила ежегодного оплачиваемого отпуска для многодетных

Однако это касается только тех родителей, самому младшему из детей которых меньше 14 лет.

20 марта 2021, 08:40

Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

С 20 марта вступают в силу изменения в Трудовой кодекс РФ, связанные с предоставлением отпусков многодетным родителям. Об этом сообщает "Российская газета".

Согласно новой поправке в статью 262.2, теперь работники, имеющие трёх и более детей в возрасте до 18 лет, могут оформлять отпуск в любое удобное для них время. Однако эта поправка будет работать только в том случае, если самому младшему из детей меньше 14 лет.

Стоит отметить, что базовый отпуск длится 28 календарных дней. Но есть некоторые категории работников, которым положен удлинённый отпуск:

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  • госслужащие — 30 дней;
  • педагоги — от 42 дней;
  • работники других сфер — согласно некоторым ФЗ.

Также дополнительные оплачиваемые отпуска могут быть у следующих категорий работников, имеющих:

  • вредные или опасные условия труда;
  • особый характер работы;
  • ненормированный рабочий день;
  • место работы на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях;
  • при наличии коллективного договора или других локальных актов;
  • в других случаях в рамках ТК и иных ФЗ.
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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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