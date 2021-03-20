В России изменились правила ежегодного оплачиваемого отпуска для многодетных
Однако это касается только тех родителей, самому младшему из детей которых меньше 14 лет.
Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав
С 20 марта вступают в силу изменения в Трудовой кодекс РФ, связанные с предоставлением отпусков многодетным родителям. Об этом сообщает "Российская газета".
Согласно новой поправке в статью 262.2, теперь работники, имеющие трёх и более детей в возрасте до 18 лет, могут оформлять отпуск в любое удобное для них время. Однако эта поправка будет работать только в том случае, если самому младшему из детей меньше 14 лет.
Стоит отметить, что базовый отпуск длится 28 календарных дней. Но есть некоторые категории работников, которым положен удлинённый отпуск:
Противоречит Трудовому кодексу: Гордон раскритиковала предложение омбудсмена сократить рабочую неделю для женщин
- госслужащие — 30 дней;
- педагоги — от 42 дней;
- работники других сфер — согласно некоторым ФЗ.
Также дополнительные оплачиваемые отпуска могут быть у следующих категорий работников, имеющих:
- вредные или опасные условия труда;
- особый характер работы;
- ненормированный рабочий день;
- место работы на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях;
- при наличии коллективного договора или других локальных актов;
- в других случаях в рамках ТК и иных ФЗ.
Ранее Лайф подробно рассказывал о том, как разрешать спорные моменты с начальством, работая на удалёнке.
Выбор редакции
Спор на расстоянии: кто ты и на что имеешь право вдали от офиса
Суд отобрал у россиянки троих детей из-за татуировок и розовых волос
Более 60% опрошенных россиян заявили, что шопинг делает их счастливее
СМИ: Актёр из сериала "След" напал на автоинспектора с ножом-бабочкой в центре Москвы
15 страшно-смешных фотографий, которые обязательно нужно увидеть, прежде чем заводить детей
Комментариев: 0