В России изменились правила ежегодного оплачиваемого отпуска для многодетных

Согласно новой поправке в статью 262.2, теперь работники, имеющие трёх и более детей в возрасте до 18 лет, могут оформлять отпуск в любое удобное для них время. Однако эта поправка будет работать только в том случае, если самому младшему из детей меньше 14 лет.