Спор на расстоянии: кто ты и на что имеешь право вдали от офиса

В ходе опроса CRM-сервиса "Мегаплан" россияне отметили ситуации, с которыми им пришлось столкнуться на удалённой работе. Четверть сотрудников российских компаний отметили снижение заработной платы после изменения формата работы. Многие не смогли получить отпуск во время работы из дома, так как работодатели с неохотой его согласовывали. А если долгожданный отпуск всё же подписывался, то его срок был значительно меньше, чем ожидалось сотрудниками.

Особенно неприятным "сюрпризом" стало возникновение новых штрафов, которые связаны с работой из дома. Чаще всего штрафовали за невыполнение задачи в срок, за изменение рабочего места без предупреждения руководства, за ответ руководителю или клиенту позже регламентированного срока, а также за позднюю авторизацию в системе учёта рабочего времени.

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Управляющий партнёр ЮК "Варшавский и партнёры" Владислав Варшавский уточнил, что базовая гарантия по трудовому законодательству для дистанционного работника — это сохранение размера заработной платы.

— Законодатель вполне недвусмысленно указал, что в случае выполнения работником своей трудовой функции дистанционно это обстоятельство не может быть основанием для снижения его заработной платы, — пояснил юрист.

То же самое касается и порядка предоставления отпусков — трудовое законодательство не допускает ущемления прав работника из-за дистанционной работы.

По мнению Владислава Варшавского, основная часть проблем во взаимодействии работодателя и дистанционного сотрудника возникает из-за относительной новизны самого механизма удалённой работы.

Но если сотрудник считает, что его права как дистанционного сотрудника нарушаются, то он вправе аналогично офисному работнику обратиться с жалобой в трудовую инспекцию или в суд, напоминает юрист.

Эксперт по трудовым отношениям Анна Биешева напомнила, что поправки в Трудовой кодекс о дистанционной работе продиктованы современными реалиями. Год назад пандемия вынудила большинство офисных сотрудников работать из дома.

— Трудности испытали обе стороны трудовых отношений — и работодатели, и работники, — считает Анна Биешева. — Хотя кроме того, что дистанционную работу законодательно прописали и утвердили, мало что изменилось для сотрудников.

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Специалист уточнила, что изменения коснулись особенностей организации удалённой работы. В частности, работодателя обязали предоставлять технические средства для выполнения работы: компьютер, телефон, сим-карты и пр. А также дали право работодателям расторгать трудовой договор, если сотрудник два рабочих дня не выходит на связь. Изменения в Трудовой кодекс по дистанционной работе не допускают денежных штрафов ни за опоздание на работу, ни за некачественное или несвоевременное её выполнение. Как и прежде, существуют только дисциплинарные взыскания со строго прописанным порядком применения, говорит эксперт по трудовым отношениям. И уж тем более в подавляющем большинстве случаев недопустимо снижение заработной платы без уменьшения объёма работы, уточняет Анна Биешева.

— Понятно, что работодатели ищут эффективные способы контроля и учёта рабочего времени и выполнения поставленных сотрудникам задач, но иной раз они перегибают, — считает эксперт по работе с персоналом. Специалист назвала один из частых способов манипуляции работодателя — отпуск сотрудника. Но по нормативной базе сотрудник на удалёнке имеет право на оплачиваемый отпуск — 28 календарных дней ежегодно.

— Иными словами, за сотрудниками сохранены все гарантии и компенсации, что и были раньше в Трудовом кодексе. Спорные ситуации, конфликтные моменты будут появляться всегда между сторонами трудовых отношений, — отметила Анна Биешева. Специалист рекомендует всем сотрудникам следовать двум важным правилам: внимательно читать то, что они подписывают, и не бояться задавать вопросы.

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