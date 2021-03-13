Трогательное видео: глухая и слепая собака узнала любимого дедушку, с которым год провела в разлуке

Стив Кристал из США целый год из-за пандемии не виделся со своей дочкой Хейден и её собакой Битси, которую тоже очень любил. Мужчина боялся, что спустя такое долгое время питомица его забыла, однако их эмоциональная встреча говорит об обратном. Хвостатая узнала папу хозяйки, несмотря на то что слепа и глуха, и запрыгала от радости, пытаясь лизнуть его в лицо.

Как только я оказался на том расстоянии, на котором собака могла почувствовать запах, она совершенно потеряла рассудок от радости. И я тоже Стив Кристал

Видео © TikTok / haydenkristal

Когда Хейден привезла пятинедельную Битси домой пять лет назад, Стив был очень обеспокоен. Мужчина переживал о том, как будет вести себя и ориентироваться в пространстве щенок, у которого нет зрения и слуха. Однако его опасения были напрасны: пушистик оказался энергичным и весёлым. "Она сама себе хозяйка с самого первого дня. Первое, что она сделала, когда я принесла её домой, — направилась прямиком к миске с едой, забралась в неё и ела, пока не потеряла сознание", — отметила Хейден.

Фото © Instagram / haydenkristal

Битси путешествовала с хозяйкой по всей стране: ходила в походы, каталась на каноэ, ездила на метро и даже каталась на скейтборде, пишет The Dodo. А ещё любила проводить время вместе со Стивом, который так её полюбил, что стал главным фанатом.

Папа — её поклонник номер один. Он расскажет любому, кто захочет слушать, какая она удивительная собака и как сильно он её любит. Он ведёт себя как типичный дедушка, балуя её лакомствами и игрушками, и ей нравится просто находиться рядом с ним Хейден Кристал

Фото © Instagram / haydenkristal

Хейден поделилась видео трогательной встречи в "Тиктоке", и зрители не смогли сдержать слёз. "Они всегда помнят", "Это самый прекрасный момент, который я видела", "Так выглядят неподдельная любовь и радость", — писали растрогавшиеся юзеры, отмечая, что никто не любит людей так сильно и беззаветно, как собаки.

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