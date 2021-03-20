В США пять сотрудников Белого дома уволили за наркоманское прошлое

Пять сотрудников Белого дома США были уволены за то, что в прошлом употребляли марихуану. Об этом сообщила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки.

"Белый дом работает со службами безопасности над тем, чтобы обновить политику таким образом, чтобы употребление марихуаны в прошлом автоматически не приводило к отстранению сотрудников. <...> Из сотен взятых на работу людей только пять человек, которые начали работать в Белом доме, больше не работают там из-за этой политики", — указала она у себя в "Твиттере".