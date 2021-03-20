В США пять сотрудников Белого дома уволили за наркоманское прошлое
Вместе с тем в Вашингтоне заявили, что работают над тем, чтобы такие случаи больше не повторялись.
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Пять сотрудников Белого дома США были уволены за то, что в прошлом употребляли марихуану. Об этом сообщила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки.
"Белый дом работает со службами безопасности над тем, чтобы обновить политику таким образом, чтобы употребление марихуаны в прошлом автоматически не приводило к отстранению сотрудников. <...> Из сотен взятых на работу людей только пять человек, которые начали работать в Белом доме, больше не работают там из-за этой политики", — указала она у себя в "Твиттере".
Ранее Лайф писал, что в американском штате легализовали марихуану для развлечения. Согласно принятым поправкам, взрослые жители смогут законно приобретать и хранить до одной унции наркотика (28,3 грамма). А вот до вступления закона в силу подобное нарушение приведёт к штрафу в размере 25 долларов.
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