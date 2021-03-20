Более 60% опрошенных россиян заявили, что шопинг делает их счастливее

Накануне Всемирного дня счастья аналитики "AliExpress Россия" и исследовательская компания ResearchMe провели совместный опрос и выяснили, способен ли шопинг повлиять на чувство счастья россиян. 62% респондентов согласились, что покупки могут поднять им настроение. Результаты оказались в распоряжении Лайфа.

Каждый второй участник считает себя счастливым человеком, несчастливыми оказались 19%. Больше всего радости от жизни получают люди старше 55 лет (63%). Прошлой весной счастливее себя ощущал 21%, в этом году — 23%. Почти половина не заметила изменений.

По данным исследования, больше всего счастливых людей проживает на юге России и на Северном Кавказе (61%), а ещё на северо-западе России (60%). В топ "счастливых" регионов попали Москва и Петербург (59% и 58% респондентов соответственно). Антирейтинг возглавило Поволжье — четверть опрошенных жителей региона считают себя несчастными.

Большая часть россиян (62%) согласны или не отрицают тот факт, что хороший шопинг может сделать их счастливее. Среди товаров, которые поднимают настроение больше всего, — одежда, обувь и сумки (40%), гаджеты и техника (35%), аксессуары для дома и товары для хобби (26%), книги (21%).

Также приятными покупками респонденты считают косметику, парфюмерию, живые растения, украшения, шоколад и мебель. Меньше всего опрошенных радуют спортивные товары.

40% россиян отметили, что получают большее удовольствие от шопинга, если им удалось сэкономить на покупках. При этом 21% респондентов признались, что им нравится искать интересные товары в интернет-магазинах и маркетплейсах. К самым приятным моментам онлайн-шопинга россияне отнесли уведомление о готовности товара к выдаче или передаче его курьеру, а ещё получение купона на скидку после отправки понравившихся товаров в корзину.

Ранее россиянки назвали важнейшие составляющие счастья.

Авторы