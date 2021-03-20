В небе над Кубой взорвался метеорит и перепугал гостей вечеринки — видео
Удара о землю сейсмографы не зафиксировали.
В небе над Кубой взорвался метеорит. Видео © Twitter / Alerta Mundial / Terremotos y Desastres
Жители Кубы стали свидетелями падения метеорита. Об этом пишет местное издание Cubadebate.
Редкое явление было замечено накануне вечером в районе города Моа в восточной части острова. Тёмное небо озарили две ярчайшие вспышки, похожие на молнии, после чего последовало два мощных взрыва.
В частности, свидетелями падения метеорита стали гости одной из вечеринок. Как видно на видео, опубликованных в соцсетях, девушки не на шутку перепугались.
В Национальной сейсмологической службе Кубы отметили, что удар о земную поверхность датчики не фиксировали, однако зарегистрировали показания, характерные для ударной волны. Учёные пришли к выводу, что небесное тело взорвалось в верхних слоях атмосферы.
А ранее Лайф рассказывал, что метеорит размером с дом взорвался в небе над Камчаткой. Редкое явление попало на видео.
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