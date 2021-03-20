Два одинаковых гола Овечкина помогли "Вашингтону" вырвать победу у команды Панарина

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором местный клуб "Кэпиталз" благодаря дублю своего капитана Александра Овечкина одержал волевую победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" — 2:1.

Счёт в концовке первого периода открыл нападающий "Рейнджерса" Артемий Панарин, реализовавший большинство после удаления Никласа Бэкстрёма.

Artemi Panarin cashes in on the power-play! Rangers take the 1-0 lead!#NYR pic.twitter.com/Kw7AFmw2P5 — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) March 19, 2021

Минимальное преимущество ньюйоркцы удерживали до середины третьего периода, после чего настало время капитана "столичных" Александра Овечкина. Сначала Ови счёт сравнял, с пятака добив шайбу в ворота российского голкипера гостей Александра Георгиева.

Ovi! Alex Ovechkin fires home the rebound to tie it up for the Capitals!#ALLCAPS pic.twitter.com/2hq4rYC8mE — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) March 20, 2021

А спустя три минуты Овечкин забил гол-близнец и принёс "Кэпиталз" седьмую подряд победу в регулярке.

Ovechkin again! Alex Ovechkin with his second goal in three minutes to give Washington the late lead!#ALLCAPS pic.twitter.com/IVLhPkcDpv — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) March 20, 2021

Стоит отметить, что в пяти последних матчах регулярного чемпионата Овечкин не уходит со льда без заброшенных шайб, а на личном счету россиянина уже 720 голов в НХЛ! Нападающий на данный момент занимает шестое место среди величайших снайперов лиги, отставая на 11 точных попаданий от Марселя Дионна, расположившегося на пятой строчке. Возглавляет же список лучших Уэйн Гретцки (894 гола).

"Вашингтон" после 30 проведённых игр регулярного чемпионата с 44 очками лидирует в Восточном дивизионе, опережая "Рейнджерс" (6 место) на 16 баллов.

Команды вновь встретятся на льду 21 марта. Игра пройдёт также в Вашингтоне.

Регулярный чемпионат НХЛ

"Вашингтон" — "Рейнджерс" — 2:1 (0:1; 0:0; 2:0)

"Монреаль" — "Ванкувер" — 2:3 ОТ (1:0; 0:2; 1:0; 0:1)

"Торонто" — "Калгари" — 3:4 (2:3; 1:1; 0:0)

"Сан-Хосе" — "Сент-Луис" — 1:2 Б (0:0; 1:0; 0:1; 0:0; 1:2)

"Лос-Анджелес" — "Вегас" — 2:4 (1:2; 1:1, 0:1)

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