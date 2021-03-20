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Два одинаковых гола Овечкина помогли "Вашингтону" вырвать победу у команды Панарина

Столичный клуб не проигрывает в семи играх кряду.

20 марта 2021, 06:04
<p>Фото © NHL.com</p>

Фото © NHL.com

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором местный клуб "Кэпиталз" благодаря дублю своего капитана Александра Овечкина одержал волевую победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" — 2:1.

Счёт в концовке первого периода открыл нападающий "Рейнджерса" Артемий Панарин, реализовавший большинство после удаления Никласа Бэкстрёма.

Минимальное преимущество ньюйоркцы удерживали до середины третьего периода, после чего настало время капитана "столичных" Александра Овечкина. Сначала Ови счёт сравнял, с пятака добив шайбу в ворота российского голкипера гостей Александра Георгиева.

А спустя три минуты Овечкин забил гол-близнец и принёс "Кэпиталз" седьмую подряд победу в регулярке.

Стоит отметить, что в пяти последних матчах регулярного чемпионата Овечкин не уходит со льда без заброшенных шайб, а на личном счету россиянина уже 720 голов в НХЛ! Нападающий на данный момент занимает шестое место среди величайших снайперов лиги, отставая на 11 точных попаданий от Марселя Дионна, расположившегося на пятой строчке. Возглавляет же список лучших Уэйн Гретцки (894 гола).

"Вашингтон" после 30 проведённых игр регулярного чемпионата с 44 очками лидирует в Восточном дивизионе, опережая "Рейнджерс" (6 место) на 16 баллов.

Команды вновь встретятся на льду 21 марта. Игра пройдёт также в Вашингтоне.

Регулярный чемпионат НХЛ

  • "Вашингтон" — "Рейнджерс" — 2:1 (0:1; 0:0; 2:0)
  • "Монреаль" — "Ванкувер" — 2:3 ОТ (1:0; 0:2; 1:0; 0:1)
  • "Торонто" — "Калгари" — 3:4 (2:3; 1:1; 0:0)
  • "Сан-Хосе" — "Сент-Луис" — 1:2 Б (0:0; 1:0; 0:1; 0:0; 1:2)
  • "Лос-Анджелес" — "Вегас" — 2:4 (1:2; 1:1, 0:1)
Авторы
Сергей Расторгуев
Сергей Расторгуев

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