"Зачем мне звезда, когда я умираю": Как уходил легендарный Лев Яшин

"Когда я перестану играть, то, несомненно, стану тренером: меня всегда привлекала педагогическая деятельность. Обучая ребят, я буду продолжать служить делу футбола, спорта. Вот уже два года, как я учусь в Московском институте физкультуры на тренерских курсах", — говорил Лев Яшин в 31 год.

Своё обещание он сдержал. После завершения футбольной карьеры он возглавил родное "Динамо" и дослужился до заместителя председателя Федерации футбола СССР. Малоподвижный образ жизни сказался на здоровье Яшина. Кроме того, он увлекался курением и не отказывался от пагубной привычки даже в период спортивной карьеры. Из-за хронического заболевания сосудов, поражающего преимущественно артерии конечностей, у Яшина началась гангрена. Пришлось ампутировать ногу.

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— Валя, зачем мне нога? Я ведь больше в футбол не играю, — говорил Яшин заплаканной жене после наркоза.

Вскоре после ампутации у него обнаружили рак. Яшин был скромным человеком и, несмотря на прогрессирующую болезнь, старался не подавать виду. Он перестал появляться на публике. Исключение сделал лишь на свой 60-летний юбилей.

— В августе 1989-го в честь предстоящего 60-летия моего мужа на стадионе "Динамо" устроили большой праздник. По приглашению Льва на товарищеский матч приехали звёзды мирового футбола, а также динамовцы, игравшие в Тбилиси, Киеве, Минске. Матч, по сути, получился прощальным — через полтора года Льва не стало. А в тот раз всё было очень трогательно. Лев совершил круг почёта на автомобиле, подаренном ему японской фирмой. Увы, это была единственная поездка мужа на той иномарке — здоровье больше не позволило кататься, — рассказывала в интервью СМИ Валентина Яшина.

Фото © ТАСС / Игорь Уткин

В начале 1990-го Лев Яшин стал совсем плох. Друзья всячески поддерживали его, но, предчувствуя скорый уход легенды, попросили у властей присудить ему звание "Герой Социалистического труда". Вручать награду должен был сам Горбачёв, но вместо себя он прислал губернатора.

Футболист Никита Симонян вспоминал, как приехал в день награждения домой к Яшину. Выглядел он тогда очень плохо: впалые щёки, глубоко запавшие глаза, неимоверно худой. Он сидел на диване в окружении своих друзей, врача и санитаров. Даже тогда Лев Иванович скромничал и считал себя недостойным высокой награды.

Фото © ТАСС / Игорь Уткин

— Гена, зачем мне эта звезда, когда я уже умираю, — прошептал Яшин артисту Геннадию Хазанову, который присутствовал на той встрече.

Через пару дней после награждения он скончался.

— Когда Лёва умирал, я сидела у его кровати. Он шепчет: "Слушай, поезд уходит, давай поедем побыстрее, вон моя куртка висит", — вспоминала вдова Льва Яшина.

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