Обиженная японка против наших суперфигуристок: кто бросит вызов России на чемпионате мира

Японка, которая мечтает уделать русских

В женском одиночном катании дела у нас традиционно идут лучше всего. На чемпионат мира поедет ударное трио: Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева. При определённом (и очень удачном) раскладе российские девушки могут занять даже весь пьедестал почёта, но иностранные соперницы с таким раскладом явно не согласны. Главным образом — японка Рика Кихира, которая спит и видит, как одолеть наших фигуристок.

Кихира сражалась ещё с Алиной Загитовой в постолимпийском сезоне, и там чаша весов склонялась то в одну, то в другую сторону. А вот когда на большую арену вышло новое поколение фигуристок Тутберидзе, японка оказалась на задворках и была просто в шоке от такой дерзости. Когда Рику разгромила Александра Трусова, та выдала памятную речь, в которой пообещала сделать всё, чтобы нивелировать это солидное отставание.

Когда я увидела, что Трусова набрала 166 баллов, я была крайне удивлена. Даже при идеальном катании не знаю, могу ли я её победить. Я никогда не испытывала такого раньше и хочу изменить свои программы, чтобы оценки были выше Рика Кихира Победительница финала Гран-при

Сказано — сделано! В какой-то степени долгое отсутствие турниров даже пошло японке на пользу: она упорно тренировалась, осваивая новые элементы. К тому же диспозиция за полтора года поменялась: Щербакова и Трусова сейчас борются с пубертатом, а Кихира его уже прошла. На чемпионате мира она грозится показать не только четверной сальхов, но и два тройных акселя, а с таким контентом при определённых обстоятельствах она может претендовать даже на победу. А может и вовсе не попасть в тройку, как это случилось с ней на ЧМ-2019.

Коляда против всех

В мужском одиночном катании на золотые медали мы даже не заглядываемся. Пока Юдзуру Ханю и Нейтан Чен продолжают кататься, остальным фигуристам остаётся надеяться в лучшем случае на бронзу. Эти двое со своей технической базой соревнуются только друг с другом и вечными рекордами. Но вот третье место — это вполне реальная цель для нашего лучшего фигуриста Михаила Коляды. После перехода к Алексею Мишину он наконец-то обрёл стабильность и уверенность в себе, перестал падать и стал штамповать чистые прокаты. А программа "Нуреев. Белый ворон" Ильи Авербуха — это уже практически признанный шедевр.

Но говорить о том, что Коляда прямо-таки стопроцентно займёт третье место, конечно, нельзя. Во-первых, потому что это Коляда: сложно отвыкнуть от того, что он может с отрывом выиграть короткую программу, а затем с треском провалиться в произвольной. Во-вторых, есть соперники! Китаец Боян Цзинь, японец Сёма Уно, француз Кевин Эймоз — каждый из них может неожиданно выстрелить. Но нельзя забывать и о нашем дебютанте Евгении Семененко. Да, этого парня многие не воспринимают всерьёз, ведь на чемпионате России он стал лишь 11-м. Однако в финале Кубка России он не оставил другим претендентам ни единого шанса, вырвав себе путёвку на чемпионат мира. Так что в Стокгольме может сработать и фактор заниженных ожиданий, и легендарный "Бандитский Петербург", с которым в своё время побеждал Плющенко.

Парное безумие

Объективно сильнейшая пара танцоров — Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон — решила пропустить чемпионат мира. А это практически наверняка открывает дорогу к победе Александре Степановой и Ивану Букину, поскольку форма дуэта Виктория Синицина — Никита Кацалапов по-прежнему остаётся под вопросом. Конкуренции нашим танцорам стоит ждать из США: Мэдисон Чок и Эван Бейтс, а также Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью уже готовы бросить вызов.

В парном катании фавориты из Китая: Суй Вэньцзин — Хань Цун и Пэн Чэн — Цзинь Ян. Но их давно не видели в деле. Могут ли Бойкова — Козловский или Тарасова — Морозов с ними побороться? Однозначно. Здесь любые расклады пока весьма приблизительны.

Чемпионат мира пройдёт с 24 по 28 марта в Стокгольме (Швеция).

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