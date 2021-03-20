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В Башкирии сломанная камера наблюдения помогла раскрыть убийство и задержать преступника

На допросе он во всём сознался.

20 марта 2021, 06:04
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Благовещенске, что находится к северу от Уфы, сломанная камера наблюдения помогла раскрыть убийство и задержать преступника. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по республике Башкортостан.

В середине марта в полицию обратилась 16-летняя девушка с заявлением о пропаже своей 50-летней матери. Следователи провели проверку и вычислили, что женщина часто посещала один из домов. Параллельно с этим в подъезде того же дома кто-то нарочно сломал камеру наблюдения. В полиции в совпадение не поверили, и в ходе опроса выяснилось, что устройство было испорчено одной из жительниц по просьбе соседа, который, как оказалось позже, пытался скрыть убийство.

"В ходе обыска в квартире у подозреваемого тело женщины было обнаружено, однако, самого подозреваемого дома не оказалось, в связи с чем он был объявлен в розыск и спустя шесть дней задержан сотрудниками полиции", — говорится в сообщении СК.

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На допросе задержанный сознался в убийстве и рассказал следователям, что с погибшей в роковой день распивал алкоголь. Между собутыльниками возникла ссора, в ходе которой мужчина вонзил в грудь оппонентки нож. Удар был фатальный, поэтому та скончалась на месте. Убийца попросил соседку помочь ему спрятать тело, но получил отказ, после чего решил скрыться. Решается вопрос о заключении его под стражу.

А ранее Лайф рассказывал, что в Красноярске женщина расчленила тело любовника и спрятала останки в холодильник. Она вызвала грузовое такси, попросив перевезти "груз" в другую часть города. Но сотрудники заметили части тела и капающую кровь и вызвали полицейских.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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