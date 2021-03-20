Китай призвал США не использовать политику администрации Трампа
Пекин уверен в том, что ошибочный подход предыдущего хозяина Белого дома нанёс ущерб отношениям двух стран.
Экс-президент США Дональд Трамп. Фото © Sarah Silbiger / Getty Images
Китай обратился к властям США с просьбой не использовать политические методы предыдущей администрации — Дональда Трампа — в отношении Пекина и избегать создания новых проблем. Об этом говорится в заявлении китайской стороны по итогам встречи на Аляске, распространённом Центральным телевидением Китая.
"В последние несколько лет — из-за того, что предыдущая администрация США проводила крайне ошибочную антикитайскую политику — был нанесён серьёзный ущерб интересам Китая и китайско-американским отношениям", — говорится в документе.
По мнению китайской стороны, в последние годы отношения Пекина и Вашингтона столкнулись с беспрецедентными трудностями, которые не только навредили политике и экономике этих двух стран, но и нанесли ущерб стабильности и развитию в мире. Пекин подчеркнул, что открыт к взаимовыгодному сотрудничеству с США и развитию долгосрочных отношений, а также готов должным образом решать разногласия.
Ранее Лайф писал о том, что Блинкен сообщил о планах Байдена пересмотреть решения Трампа по Китаю.
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