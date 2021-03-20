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Аваков рассказал о превосходстве Украины над Польшей

Глава украинского МИД подчеркнул, что Европа не может быть счастлива при несчастной Незалежной.

20 марта 2021, 05:03
<p>Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Фото © avakov.com</p>

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Фото © avakov.com

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о превосходстве Незалежной над Польшей, рассуждая о вероятности вступления страны в НАТО.

"Пусть меня простят поляки, но я думаю, что Украина лучше Польши. И Европы без Украины нет. И если кто-то ещё этого не понимает, что может быть счастливая Европа при несчастной Украине так не будет", — заявил Аваков в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

Глава украинского МВД при этом призвал жителей Незалежной себя настолько уважать, чтобы "идти к этим стандартам".

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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