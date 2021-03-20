Аваков рассказал о превосходстве Украины над Польшей
Глава украинского МИД подчеркнул, что Европа не может быть счастлива при несчастной Незалежной.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Фото © avakov.com
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о превосходстве Незалежной над Польшей, рассуждая о вероятности вступления страны в НАТО.
"Пусть меня простят поляки, но я думаю, что Украина лучше Польши. И Европы без Украины нет. И если кто-то ещё этого не понимает, что может быть счастливая Европа при несчастной Украине — так не будет", — заявил Аваков в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".
Глава украинского МВД при этом призвал жителей Незалежной себя настолько уважать, чтобы "идти к этим стандартам".
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал условие, при котором Украина сможет попасть в альянс.
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