Аваков рассказал о превосходстве Украины над Польшей

"Пусть меня простят поляки, но я думаю, что Украина лучше Польши. И Европы без Украины нет. И если кто-то ещё этого не понимает, что может быть счастливая Европа при несчастной Украине — так не будет", — заявил Аваков в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".