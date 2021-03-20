Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Социально опасен": Собиравшегося в поход на Москву "шамана-воина" из Якутии признали невменяемым

Защита Габышева попросила о проведении повторной экспертизы в другом учреждении.

20 марта 2021, 04:09
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CKl5Q0SBRoq/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">shamangabyshev</a></p>

Фото © Instagram / shamangabyshev

Экспертиза признала невменяемым и опасным для общества якутского "шамана-воина" Александра Габышева, который несколько раз собирался в поход на Москву. Об этом рассказала его адвокат Ольга Тимофеева.

"Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, вновь и снова проведённой экспертами, Габышев Александр не осознавал фактического характера своих действий и представляет особую социальную опасность, в связи с чем нуждается в принудительном лечении с интенсивным наблюдением. Не осознавал — это значит невменяем", — рассказала Тимофеева в интервью РИА "Новости".

По словам юриста, Габышев выглядит заторможенным, мало и тихо говорит, но считает себя психически здоровым и помнит все обстоятельства задержания. Тимофеева добавила, что её подзащитный имел право свободно перемещаться по стране, но не сообщал ей о своих планах. Юрист также пояснила, что нанесённые полицейскому повреждения не принесли серьёзного вреда его здоровью, это установила судмедэкспертиза.

Из психушки вышел новый лидер оппозиции, и это не Навальный. Куда зазывают шамана попротестовать

Из психушки вышел новый лидер оппозиции, и это не Навальный. Куда зазывают шамана попротестовать

Защита с выводами не согласна и просит о проведении повторной экспертизы в другом учреждении. В настоящее время заявлено ходатайство о пересмотре результатов, по закону его должны рассмотреть в течение трёх дней.

Ранее, в январе 2021 года, суд отправил на принудительное лечение жительницу Саратова, которая выбросила из окна двух своих дочерей.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Шаман рассказала, как правильно готовить блины, чтобы пришёл успех

10 марта, 12:34

Байки из морга: судмедэксперт раскрыл секреты своей профессии

16 марта, 21:40

Тело и обломки машин на трассе: один человек погиб и четверо пострадали в страшном ДТП в Приангарье

сегодня в 04:21

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возможных снегопадах и рассказали, когда потеплеет

сегодня в 05:28

Китай призвал США не использовать политику администрации Трампа

сегодня в 05:08

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1