"Социально опасен": Собиравшегося в поход на Москву "шамана-воина" из Якутии признали невменяемым
Защита Габышева попросила о проведении повторной экспертизы в другом учреждении.
Фото © Instagram / shamangabyshev
Экспертиза признала невменяемым и опасным для общества якутского "шамана-воина" Александра Габышева, который несколько раз собирался в поход на Москву. Об этом рассказала его адвокат Ольга Тимофеева.
"Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, вновь и снова проведённой экспертами, Габышев Александр не осознавал фактического характера своих действий и представляет особую социальную опасность, в связи с чем нуждается в принудительном лечении с интенсивным наблюдением. Не осознавал — это значит невменяем", — рассказала Тимофеева в интервью РИА "Новости".
По словам юриста, Габышев выглядит заторможенным, мало и тихо говорит, но считает себя психически здоровым и помнит все обстоятельства задержания. Тимофеева добавила, что её подзащитный имел право свободно перемещаться по стране, но не сообщал ей о своих планах. Юрист также пояснила, что нанесённые полицейскому повреждения не принесли серьёзного вреда его здоровью, это установила судмедэкспертиза.
Защита с выводами не согласна и просит о проведении повторной экспертизы в другом учреждении. В настоящее время заявлено ходатайство о пересмотре результатов, по закону его должны рассмотреть в течение трёх дней.
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